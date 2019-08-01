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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni Malatyaspor bir üst tura yükseldi

01 Ağustos 2019, Perşembe 22:57
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı rövanş maçını 1-0 kazanarak, 3. ön eleme turuna yükseldi.

17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma'nın hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

67. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sağdan gelen ortaya altıpas içinde uygun durumda Vukusic'in kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle yakın mesafeden gelen topu kurtarmayı başardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Vukusic'in vuruşunda, bu kez araya giren Mina meşin yuvarlağı kornere attı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Valencic'in soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Vukusic'in vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda çeldi.

90+6. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadele 1-0 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, tur
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