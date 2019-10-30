Yeni Malatyaspor'dan dikkat çeken yükseliş

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 16 puanla 3. sıraya yerleşti.

Malatya temsilcisi, 9. haftada konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp 16 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'un averajla önünde üçüncü sıranın sahibi oldu. Süper Lig'e en iyi başlangıcı Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ilk 9 haftalar itibarıyla en iyi başlangıcına imza attı. Bu sezonun ilk 9 haftasını 16 puanla geçen sarı-siyahlı ekip, geçen sezon bu dönemde 12 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de ise 11 puan toplayabilmişti. İç saha maçlarında daha başarılı Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Seyircisi önündeki 5 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü. Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Galasataray ile berabere kalıp, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. AA

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