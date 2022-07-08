Yeni MHK Başkanı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi. Çelik'in başkan olduğu kurulda şu isimler yer aldı. 1. Sabri Çelik 2. Murat Ilgaz 3. Aynur Aysun Akar 4. Baki Tuncay Akkın 5. Ahmet İbanoğlu 6. Aytekin Durmaz 7. Recep Sürhat Müniroğlu 8. İsmail Köse 9. Bülent Gökçü NTV

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