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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze’yi örten hakikat…

Şükrü BULUT
02 Haziran 2025, Pazartesi
Hasan El-Benna ile Seyyid Kutub (rahimehumullah) gibi zatların şehid edilişlerine hangi Müslüman yanmaz ki?

Fakat usule gelince, yine Hakk namına, Emirdağ Lahikasındaki İsa Yusuf’un mektubunu gösteriyoruz.  Sovyetlerin dağılmasında alevlenen bağımsız Çeçenya mücadelesinde halkının ümidi olmuş bir Cevher Dudayev vardı. Bu kahramana yanmayan kaç Müslüman bulabiliriz ki? Yine, onun yoluna ve metoduna yapılan itirazları sessizce bağrımıza gömmüştük. Filistin ve Kudüs meselesinde, Arap Baharında – bize göre- yanlış vaaz ve fetvalarıyla bilinen Yusuf El-Kardavî’yi de hatırlarsınız. Katar’da vatan hasreti içinde irtihal etti. Dedik ya, üzerlerinde hakikati görmemizi engelleyen örtülerle yüzlerce hadise… Kendileri hâdî, kendileri şehid ve kendileri kahraman… Fakat gittikleri yolun yanlış olduğunu ümmetin muhakkikleri söylüyorlar.

Gazze meselesine gelince… Burada hakikati görmemizi perdeleyen örtülerin varlığını, maalesef yazarlarımız ve gazetecilerimiz göster(e)miyorlar. Önce sorularla başlayalım:

“Filistin meselesinde mücadele verenlerin arasına giren nifakı kim sokmuştu?”

“Bu mesele ile ismi ve hayatı özdeşleşmiş Arafat’a karşı çıkan müfritler kimlerdi?”

“Müslüman bir Filistin için cepheyi ısıtan HAMAS’ın mahiyeti neydi?”

“Dünya kamuoyu Filistin’in bağımsızlığını konuşurken Gazze’de ve Refah’ta eylem yaptıranlar kimlerdi?”

Belki yirmi, belki de daha kırk soru… İran Şia’sının hilâfet cephesiyle İhvan’ın siyasî kanatlarının HAMAS’ta ittifakları, Filistin meselesinin çözümünü zorlaştırdı. 

Filistin davası, siyasette istismar edilmeyecek kadar ulvî, şehid kanlarıyla yıkanmış ve Hıristiyanlık âleminin de desteğini arkasına almış yüksek bir dava idi. Hem Mısır İhvan’ı, hem İran Şia’sı, hem de Türkiye Siyasal İslâm’ı, bu gerçeği nazara alamadılar. En başta, Filistin’deki düşman telâkkileri yanlıştı. Hıristiyanlarla Yahudîleri aynı cephede toplayacak kadar yanlış bir strateji. ABD’deki ve AB’deki Filistin lehindeki aktivizmi, efkâr-ı ammeyi ve buralardaki hakperest ehl-i mektebi bilmiyormuşçasına, zahiren cahilce bir yaklaşım… Batı’daki “İki Avrupa”yı bilmeyenler, semavî tüm dinlere düşman küresel ihtilâlci Marksistleri İsrail veya Batı ile özdeşleştirenler, ABD’deki mutaassıp Hıristiyanları İsrail’in dindar Yahudîleriyle aynı çizgide görecek kadar Hıristiyanlık dünyasından habersiz bir Filistin telâkkisi yanlışı, Gazze’deki katliama kapı araladı…

Bize göre bu müfrit siyasetçi Müslümanlar Bediüzzaman’ı dinlemeliydiler… İhvan-ı Müslimîn, Kral Faruk’u devirmek için General Necip ile anlaşırken, Afyon zindanındaki Bediüzzaman, talebesinin sorusuna verdiği cevapta: 

“Yahudî milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-i Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti…” diyor. (Şualar, s.435) 

Yahudî milleti de ikiye ayrılmıştı: Dindarlar ve milliyetçiler bir tarafta, dinsizlik cereyanını Kuzey Avrupa’dan başlatan ve bütün semavî dinleri kendi küresel Marksist hegemonyasına ve Bolşevik ahlâkına engel gören ikinci Yahudîler bir tarafta… Bu ikinci kısım, söz konusu inkâr-ı ulûhiyet cereyanının ekserisini teşkil ediyorlar (Hadis-i Şerif). Kendilerine “Aşkenaz” diyorlar. Marx başta olmak üzere; Troçki, Lenin, Vera Schmidt, Freud, Popper, Hayek, Jung, Kissinger, Leo Straus ve daha binlerce feylesof, siyasetçi veya tüccar; bu dinsizlik hareketini küresel ölçekte organize edip millî devletlere müdahale ediyorlar… İçinde bulunduğumuz dönemin önemli Yahudî figürlerinden bahsetmiyorum… Robert Kagan, Bayan Nuland, Daniel Pipes, Klaus Schwab, Sarkozy, Merkel, Macron ile AB’ye çöreklenmiş diğerlerinden bahsetmiyoruz… Bütün bunları zamanın çizelgesine yerleştirdiğimizde, Filistin’deki veya İsrail’deki savaşın; küresel hegemonyacılarla semavî din ve ahlâkı kabul edenler arasında cereyan ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Tıpkı Ukrayna’da bir buçuk milyon Ortodoks ve Protestan Hıristiyan’ın hayatına malolan Ukrayna Savaşı gibi…

Netice-i Kelâm: Gazze kanayan yaramızdır. Organizasyonu deccaliyete aittir ve kaybolan hayatlar bizimdir, orada… Rehineler… Kassam Tugayları… Katar bilmecesi… Ve daha neler neler… Araştırılacak o kadar husus var ki… Gazze’de hayatlarını verenleri, dışarıdan bağıranlar anlayamazlar… Evlâdını kucağında Siyonist kurşunu ile, ailesini ise Neocon bombalarıyla kaybeden babaları hiç anlayamayacağız.  Zira efkâr-ı ammenin hakikatleri anlaması perdeleniyor.

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  • Süleyman

    3.6.2025 12:35:03

    Erdem Beye. Hamas'ın İsrail bilgisi dahilinde kuruluşunu inkâr edebiliyormusunuz? Bu hareketin İranın radikalizmi ile bazı siyasetçi İhvanca dersteklendiğini... Yasser Arafat'a karşı çıkan HAMAS müstakil FİLİSTİN'in bağımsızlığınja mani olduğunu... Yalnızca Filistinlilerin, Müslümanların davası olmadığını ve tüm insanlığın davası olduğunu rehineler meselesi perdelemiştir, yazarın ifadesiyle. Problem Yeni Asya'da değil, sizin kafa karışıklığınızdan kaynaklanıyor. Hem bir camiayı toptan suçlamanın ahlaka uymadığını da hatırlatmak isterim.

  • [email protected]

    3.6.2025 11:19:38

    Şükrü bey iyi çalışmalar Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde Rusya hükümeti nin Ukrayna hükümetinden ateşkes ile ilgili maddelerinden biride; Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusun hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak garanti altına alınması istenilen memorandumda Rus diline resmi statü verilmesi talep edilirken, Nazizm ve Neo-Nazizmin yüceltilmesinin ve teşvik edilmesinin yasal olarak yasaklanması, milliyetçi örgüt ve partilerin dağıtılması talep edildi. Müsait olduğunuzda Rusya'nın bu talebini biraz daha açarsanız sevinirim Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ederim

  • Hikmet

    2.6.2025 23:12:25

    HÇeşitcioğlu Rumuzlu yorumcu kardeş, alakasız iktibasların hikmetini öğrenebilir miyim?

  • Erdem

    2.6.2025 22:50:11

    Valla bazı yorumlardaki bilgi eksikliği felaket seviyede. Filistinin başına ne geldiyse hamas dan sonra geldi diyenler var. Şaka gibi gerçekten. Halbuki bunlar yalan olduğu açık olan klasik ezberler. Asıl hamaset budur. Yeni asyada temel seviyede bilgi eksikliği olması çok garip. Eskiden böyle değildi.

  • HÇeşitcioğlu

    2.6.2025 17:57:40

    Mahremdir. Şimdilik Medresetü’z-Zehra erkânlarına mahsustur.] İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekâr ve mücerret kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar. Hadîs-i şerifte gösteriyor ki âhir zamanda kuvvetli iman, [ihtiyar] kadınlarda bulunur ki, "Dindar [ihtiyar] kadınların dinine tâbi olunuz" diye hadis-i şerif ferman etmiş. ELahikası- 292 Genç kardeşlerimizden Rabbbim 1001 kere razı olsun 2 cihanda aziz ve bahtiyar etsin…

  • HÇeşitcioğlu

    2.6.2025 17:23:46

    Allah’a kavuşacaklarını umanlar ise, “Nice az topluluk vardır ki, Allah’ın izniyle sayıca çok topluluğu yenmişlerdir, Allah sabredenlerle beraberdir” dediler. (Bakara Suresi 249)Câlût ve askerlerinin karşısına çıkınca da: “Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!” diye niyazda bulundular. (Bakara Suresi 250)النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اٖيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكٖيلُ ﴿١٧٣ ﴾ Birtakım insanlar onlara, “İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun” deyince; bu söz, onların imanlarını arttırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” diye cevap verdiler. (Âli İmran Suresi, 173)***Küfür devam eder zulüm devam etmez.Vatanseverlerin de kusuru olur. Siviller de esir alınabilir.Bu ezeli ve benzersiz zulümle İsrail; Babil, Roma, Nazi benzeri katliamlara müstehak hale geliyor. Gazze yok edilse Filistin tükenir mi? Kaynak: 'Ben Mağlup Oldum!' - Hüseyin ÇEŞİTCİOĞLU

  • Osman

    2.6.2025 15:12:57

    Semanur Tunoğlu Kardeşimize, Yüz yıl sonraki değişimleri nazara almanız güzel olur. Said Nursi’de değişimin kodlarını öğrenebilirsiniz.

  • Eda Gül Beyaz

    2.6.2025 13:45:24

    4- Temel sorun Hamas'ın silah kullanması mı? Silah bıraktığı an sorun çözülecek mi?

  • Eda Gül Beyaz

    2.6.2025 13:43:53

    3- İslam dünyasının başına geleni bilmiyor olamazsınız. 1800 lerle beraber Avrupa, Rusya, Çin islam coğrafyasını işgal altına aldılar. O günden bu güne gelene kadar 50 küsur müslüman devlet ortaya çıktı. Türkiye'nin de kuruluşu dahil hangisi önerdiğiniz yöntemle, silah kullanmadan, barış içerisinde kuruldu?

  • Eda Gül Beyaz

    2.6.2025 13:39:52

    2- Hamas özelinde islam dünyasına dair kurtuluş öneriniz yeni değildir. Bilakis geçtiğimiz asırda denenmiş ve tutmamış bir prejenin yeniden ihyasına çalışıyor gibisiniz. Hindistanlı Seyyit Ahmet Han sizin önerdiğiniz projenin icracısı olarak ortada durmaktadır. Sizce Seyyit Ahmet Han projesinden bir çözüm nebean etmiş midir?

  • Eda Gül Beyaz

    2.6.2025 13:36:50

    1- Usül açısından yazının mantığı hatalıdır. Farklı konuları birbirinin sebep ve sonucu olarak zikretmek en temel hatadır. Aralarında yoruma dayalı bir bağ kurulabilir elbette. Ancak evrendeki her şey arasında böyle bir bağ kurmak mümkündür.

  • Süleyman

    2.6.2025 12:41:21

    Yeni Asyanın Filistin ve Kudüs meselelerini daha net ve daha görünürlü çizgilerle ortaya koyması, ümmetteki zihni müşevveşiyeti inşallah giderecektir. Avrupalılar okuyarak bazı Müslümanların burada yaptıkları yanlışları öğreniyorlar. Savaş ve çatışmacı taraflar bu bilgileri serrişte ederek trajedimizi derinleştiriyorlar. Kaleminize sağlık, gönlünüze kuvvet versin Rabbim.

  • HÇeşitcioğlu

    2.6.2025 11:51:19

    كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۟ ﴿٢١٦﴾ Meal (Kur'an Yolu) ﴾Bakara S; 216﴿ Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz.

  • HÇeşitcioğlu

    2.6.2025 11:49:34

    “Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve “Böyle olmasaydı, şöyle olmazdı” diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu; ne yapsaydık, onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek, ta inayet-i İlahiye imdadımıza gelinceye kadar az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız.” (Şualar, 13. Şua, 25. Mektup)

  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 11:47:09

    Alemi islamın ittihadı temin edilmiş,alemi islam beldelerinde y,ce rabbimizin emir ve yasaklarına riayet edilmiş,bu yüce dinin mensupları olarak ahkamı ilahiyeyi doğru öğrenip tatbik etmiş olsaydık bu zulüm böyle olur mu veya böylesine devam edermiydi. Prf.Dr.E.İhsanoğlu'na İİT Başkanlığında iken verilen bir ödül var.KUDÜS'E ÜSTÜN HİZMET NİŞANI,evet bu nişan neden verilmiştir bununda bir sebebi,nedenine bakalım. İhsanoğlu, terörist devlet İsrail2e karşı 16 parçaya bölünmüş FİLİSTİN'li kardeşleirmizi aynı gaye için bir ve beraber olmaları,düşmanlarına ayrı değilde ortaklaşa,koordineli ve doğru,diplomasinin faydalı yürütülmesi ile muvaffak olabileceklerini anlatıp,ikna ederek birliği sağlıyor. Dünya da farklı coğrafyalarda ekonomik,siyasi birlikler,antlaşmalar var.Bunların başarısı ve bunun karşılığında kazançlı çıkanalr da belli. Alem-i İslam hak dinin mensupları neden bu hususta gereken birliği,kardeşliği sağlayamıyor.

  • Ertuğrul BULUT

    2.6.2025 11:45:44

    Filistin için hergün içimiz yanıyor... 1.16 milyon Filistinli neden Filistinde değil... 8 milyon Ürdün, 4 milyon Lübnan diğerleri ABD ve AB de.... 2.her Filistinli aile maaşını almaktan başka; üretim ve kendilerini ayakta tutacak bir faaliyet yok ... 3. 1947den bugüne Filistinde neden polis ve ordusu yok... 4. otomobilden torna ve freze tezgahı yapılıyor, bu tezgahlarda hertürlü silah ve top yapılabilir iken bu silahlardan Filistinde niye yok... 5. tamam hiçbir şeyiniz yok Namazınızı kılın 5 vakit beddua edin; bu acziyette bedduanıza cevap gelecektir.... inşallah

  • Hasan Doğan

    2.6.2025 11:43:47

    Mısırda ihvan-ı müsliminin ve turkiyede malim yapının terör örgütü olarak ilan edilmeleri ve üzerine acımasızca gidilmeleri;Mısırda bir miting esnasında Cemal Abdünnasır konuşurken bir genç 8 el ateş atıyor ve hiç biri Nasıra isabet etmiyor ve bizde de haka meçhul ve meş'um olan 15 Temmuz kalkışması sonrası hadiselerinin de iyice irdelenmesi gerekir kanaatini taşıyorum...

  • Hasan Doğan

    2.6.2025 11:38:14

    Evet sayın hocam sen Hasan el benna ve Seyyid kutubu dile getirdin.Bu arada gazzede zahiren hamiyetli lâkin iç yüzü hamaset olan bir Hamas var orada ve ne felaket geldi ise gazze ve filistinin başına bu örgüt sonrası geldi maalesef.Mısır'da 1952 yılında Cemal abdulnasır krala karşı darbe yapınca ihvan ile ittifak etti taki ipleri eline akana kadar.Daha sonra ihvan-ı terör örgütü ilan etti ve binlerce elemanını tutuklattı ve önde gelenlerini idam ettirdi seyyid kutup ve Hasan el benna gibi Bizde de AKP iktidara gelince malum yapı ile ittifak kurdu silahlı bürokrasi ve diğer bürokrasi yapılarını birlikte Ergenekon operasyonları adı altında bertaraf ettikten sonra tıpkı mısırdaki hadiseler gibi husule gelen ve sonuçsuz kakan bir darbe girişimi sonrası yapı tırnak içinde FETÖ olarak kabul edildi.

  • Davut

    2.6.2025 11:08:34

    İçinde doğruların olduğu ancak retorik ağırlıklı bir yazı. Şu an sahada bir çok gelişme yaşanıyor bunlara değinmeden durumu anlamak mümkün değil. Öncelikle çözüm İslam ülkelerinin ittifakı bu da ancak askeri ve ekonomik gücün artmasıyla mümkün. Gücü olmayan, tehdit edemeyen, eziliyor. İslam ülkelerinin ittifakının önünde duran engellerden biri de İran'ın hamleleri maalesef.

  • Davut

    2.6.2025 11:03:34

    "Burada hakikati görmemizi perdeleyen örtülerin varlığını, maalesef yazarlarımız ve gazetecilerimiz göster(e)miyorlar" kibir

  • S. Pelin Kurukahveci

    2.6.2025 09:50:13

    Aliya İzzetbegoviç eğer Bosna da savaşı kazanmasa, kafirlere karşı savunmasaydı, düşmanlarını ezmeseydi, silahlı mücadeleden kaçınsaydı Bosna kurulabilir miydi?

  • S. Pelin Kurukahveci

    2.6.2025 09:48:44

    Yusuf el karadavi hangi adımları atmalıydı? Cevher Dudayev ne yapmalıydı? Bu sorulara da cevap vermelisiniz hocam.

  • S. Pelin Kurukahveci

    2.6.2025 09:41:22

    Filistin de müslüman bir devlet kurulmasını isteyen gerçek bir kafir devleti yok. Sizin var demeniz hüsnü niyettrn başka bir şey değil. Kafirlere karşı gösterdiğiniz hüsnü niyeti yusuf el karadavi gibilerden esirgemeniz ise hayal kırıklığından başka bir şey değil.

  • S. Pelin Kurukahveci

    2.6.2025 09:37:47

    Sanki Hristiyanlar Filistin meselesini çözme meleği de bizim haberimiz yokmuş gibi yazıyorsunuz. Nerde o Hristiyanlar?

  • S. Pelin Kurukahveci

    2.6.2025 09:35:52

    Saydığınız isimlerin gittiği yolların yanlış olduğunu söylemeniz insafsızlık olur hocam. Bu coğrafya da silahlı gücün yoksa kafirler seni ezer, istedikleri forma sokar, ayakta kalamazsın. Siz sadece söylemde, teoride bir şey iddia ediyorsunuz. İddia ettiğiniz şeyin pratiği nedir onu hiç açıklamıyorsunuz. Pratiğini de açıklayın bakalım, gerçekten dediğiniz gibi olma ihtimali var mı yok mu bilelim.

  • Mustafa Eren Bozoklu

    2.6.2025 09:16:34

    Tebrik ediyorum. Daha açıklayıcı, daha belirgin hale gelmeye devam ediyor. Kullanılan dil daha bir berraklaşıyor. Bahsedilen figürlerin detayları ve kimlikleri görünür hale geliyor. kaleminize sağlık.

  • [email protected]

    2.6.2025 08:17:00

    Sağlıklı ve bereketli haftalar Şükrü bey Emeğinize sağlık

  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 07:17:35

    Uzağa gitmeye gerek varmış Şükrü kardeşim.Bu terörist devleti 40 yıldır OECD üyeliğine aldırtmayan AP,Muhtıra,CHP-MSP,MC.Koalisyonları,12 YELÜL DARBECİLERİ ve sonra ANAP,DYHP-SHP koalisyonu hatta 28 ŞUBAT Zalimleri dahil karşı iken güya ümmeti Muhammedin temsilcisiyiz diyen AKP terörist devletin OECD'ye üyeliğine evet demiş,M.Marmara katillerini mahkeme mahkum ederken,iktidar sümen altı edip sonra da kurtarmış,liderleri YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜile taltif edilmesine birde BOP Eşbaşkanlığı verilmiş bu sayede din kardeşelirmiz kırdırtılmış,İsrail'in çevre temziliği BOP Eşbaşkanına yaptırılmış,son katliamalrında başta istihbarat bilgisi verilmesi,jetyakıtı,bomba mühimmatı,dikenli tel,elektrik kabloları,gıda maddesi ve petrol sevkleri ile canilere tam tdestek veren iktidarımız var.

  • Orhan

    2.6.2025 07:16:21

    Evet, tespitiniz çok yerinde. İngiliz önderliğindeki Ukrayna İHA laroyla imha edilen Rus uçaklarının intikamı, yine zavallı hristiyan ukraynadan alınacak. Millet bu ingiliz öncülüğündeki küresel cinayetlere kör olmuş, görmüyor.

  • Alpaslan Öztoprak

    2.6.2025 01:32:01

    Zor,ağır,karışık,hislerini ve aklın kontrol edilemeyen bir zamanda, hakikatları ve tarihi olayları değerlendirmeniz çok güzel ve yerinde (dozunda) olmuş .Teşekkürler

  • Hüseyin T

    2.6.2025 01:20:14

    Şükrü hocamızın yazısını dikkatle okudum. Gazze meselesine sadece bir zulüm ya da insani trajedi olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının içine düştüğü düşünce krizinin bir yansıması olarak bakması gerçekten ufuk açıcı. Filistin davasının duygularla değil, akılla ve stratejiyle savunulması gerektiğini vurgulaması çok yerinde. Üstad Bediüzzaman’ın hakikat merkezli yaklaşımını hatırlatması ise meseleyi daha derin bir zemine taşıyor. Bugün Gazze için üzülmek yetmiyor; aynı zamanda tarihî hatalardan ders çıkararak daha akılcı bir dayanışma ve siyaset anlayışı geliştirmek gerekiyor.

  • Semanur Tunoğlu

    2.6.2025 01:00:56

    İngilizlerin 1.dünya savaşında bölgeye çöreklenmesine değinmemişsiniz hocam. Elbette ve kat'a şu bir vakıadır ki, Hristiyan ve yahudiler Filistin de aynı saftadır. 100 yıldır böyledir. 100 yıldır yahudiler batının ileri uç karakoludur. Gerisi laf-u güzaftır.

  • Orhan

    2.6.2025 00:15:07

    Hadiselerin kronolojisini, olayların mıhtevasını ve yakın geçmiş tarihi doğru bilmekle anlaşılaca bir yazı.

  • receb

    2.6.2025 00:12:25

    israil terör devletinin yıkılışını , Mescid i Aksa nın ve mazlum Filistinlilerin hürriyetlerine kavuştuklarını görmeyi nasib ve müyesser eyle Ya Rabbi

  • Osman

    2.6.2025 00:10:25

    Bu yazı insaf ve dikkatle okunmazsa, zor anlaşılır.

Risale-i Nur Külliyatı

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