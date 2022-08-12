"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Türkiye gençliğini ümitsizliğe düşüren sebepleri biliyor muyuz?

Şükrü BULUT
12 Ağustos 2022, Cuma
Bir kısım okuyucularımız haklı olarak, karamsar tablolar çizdiğimizden serzenişte bulunuyorlar. Doğrudur.

Meselelerin teşhisinde ölçüyü kaçırmış olabiliriz. Hastalığın vahameti anlaşılmadığı takdirde, tedavisini de kulak ardı ediyoruz. Zararın veya derdin teşrihi nispetinde çözümlere yöneliyoruz. Elbette şevksiz ve müjdesiz de olmuyor. Şu daracık köşede; problemin teşrihini, zararlarını, kaynağını, çözümünü ve onun çözümü için lâzım olan şevki aynı tabloda takdim edemiyoruz.

Gençliğimizin AB’ye veya ABD’ye yönelişlerinin sebepleri üzerinde kısaca durmuştuk. Bu sebepler zahiren ekonomi, hayat şartları veya kariyer gibi görünse de; onların emellerini sarartan esas noktanın adalet olduğunu istatistikler ortaya koyuyor. Adaleti esas alan bir hukukun, adaletli bir paylaşımın, adaletli bir sosyal devlet arayışının ve daha doğrusu kanun hâkimiyetinin esas olduğu adaletli bir yönetimin yokluğu; onları çok sevdikleri vatanlarından, akrabalarından ve hatta değerlerinden uzaklaşmalarını netice veriyor. Gittikleri diyarda aradıklarını bulup bulamayacaklarını bu yazıda konuşmayacağız. Fakat şu hususu peşinen belirtelim ki; Türkiye gençliği gibi, yeni hayat arayışlarıyla vatanlarını terk etmiş sair milletlerin de gençlerini maddeten ve manen doyuracak her türlü imkânın bu vatanda bulunduğunu her zaman ispat edebiliriz. Onları her cihetiyle mutlu edecek imkânlara rağmen, gençliğimizin serzenişlerle ülkelerini terk etmelerinin altındaki hakikatin, hürriyet ve demokrasi olduğunu daha önce de vurgulamıştık.

Gençliğimiz; hükümetimizin çözümde inisiyatifsiz olduğunu; ülkenin hukukunun ve iktisadının global çetelere kaptırıldığını, istikbalimiz olan gençlik hakkında karar verme salâhiyetine sahip olmadığını düşünüyor. Bilhassa son kırk senede şahsi menfaatler uğruna yönetimlerin milletin sermayesini çarçur ederek milli hâkimiyetimizi tehlikeye attıklarını ilmi olarak isbat ediyorlar. Gençliğin iddiasına mesnetsiz duygularla verilecek cevapların geçerliliği olmaz. AKP hükümetinin; bedeli gençliğin geleceği olan büyük yatırımların çoğuyla ilgili hukuki mahkemelerin neden İngiltere’de görüldüğünü soruyorlar. Önce millete ait işletmeleri, sonra arsaları ve nihayet tarım arazilerini global sermayeye iktidarları uğruna feda eden bir hükümetin Türkiye gençliğine ne denli sahip çıkabileceği artık konuşulmuyor. İnsanların siyasi ve ekonomik mengenelerde tutularak; idarelerini devam ettirme peşinde olanların Türkiye’nin nüfusunu başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve Antalya gibi birkaç metropole taşıdıklarını ve bu şehirleri yaşanılamaz hale getirdiklerini de gençlik rakamlarıyla biliyor.

Türkiye’deki iman hareketi karşısında hiçbir dinsizlik felsefesinin tutunamayacağına, yakın tarihimiz şahittir. Gençliğimizin sıkıntısı, dindar geçinen bir kısım siyasetçinin global dünya idaresi peşinde koşan cereyanlarla pazarlıklar ve ittifaklar içinde olmalarıdır. Milli olmayan bir anayasa, milli olmayan kanunlar, milli olmayan eğitim sistemi, milli olmaktan çok uzak iktisadî projeler ve kültür dünyası… Gençliğin ruhu bu gayr-ı milli yaklaşımları ve müdahaleleri görünce: “Bana burada hürriyet içinde hayat yok” diyerek Batı’ya yöneliyor. Eğitimin, sağlığın ve zaruri ihtiyaçların rant aracı olduğu bir ülkede elbette “millîlikten” bahsedemeyiz. Milletin söz sahibi ve mülk sahibi olmadığı bir ülkede de o milletin çocukları yaşamak istemiyorlar. Bir-iki ay zarfında milletin servetini dolara peşkeş çeken idarecilerin yönettiği bir Türkiye’de –bugün için– istikbal göremeyen gençlere ümit ve ufuk verebilmek için, önce demokrasi meselesini gündemimizin birinci maddesi yapmamız gerekiyor. Önce hürriyet, sonra ekmek ve daha sonra da nasihat istiyor; gençliğimiz… Haklı değiller mi?

AKP hükümeti gençlik meselesini istismar etmiştir. Eğitimin en önemli ve nirengi noktalarını Kemalistlere devrederek “yüzlerce İmam-Hatip” ile şov yaptı. 12 Eylül’ün hazırladığı labirentler içinde Kur’an kurslarına ve dinî cemaatlere rüşvetlerle, hayatın mahiyetinden habersiz bir kısım dindarları mütemadiyen yanında tuttu. Yanlışlarıyla ve mason-komünist ittifakına verdiği rüşvetlerle tesettürü mahzun etti. Buradaki çürümeyi yakından gören binlerce tesettürlü kızımızın, iffetin bir sembolü olan tesettürden nasıl kaçtıklarına dair de istatistikler bulabiliriz. Ve nihayet hükümetin, milli birliğin önünü tıkayan “bölücü üslubu” gençliğe de zarar verdi. “Bizim gençlik” diyerek çok güvendiği gençliğin, hayat olarak “karşı yakaya” geçişleriyle birlikte; “Eyvah gençlik deist oluyor” diye sızlanmaya başladılar… Müslüman Türkiye gençliğinin; evladına örnek olamayan ebeveynin, resmi hocaların ve kendileri ruhen hasta bazı psikologların nasihatlerinden önce demokrasiye ve hürriyete muhtaç olduğunu bir kez daha belirtmiş olalım… İnşaallah devam edeceğiz.

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'daki büyük yangında son durum?

    Susmakla işler düzelmez - Çare, konuşan Türkiye

    500 yılın en kurak yılı

    Fiyatı duyan uzaklaşıyor

    Süt sektörü çok zorda

    Cumhur’daki erime muhalefetin önünü açtı

    Para politikası iflas etti

    Avrupa’nın gelişimine etki eden unsurlar bilinmeli

    Değişime ihtiyaç var

    Harem-i İbrahim’e siyonist baskın

    Fenerbahçe tur atlayarak Austria Wien'in rakibi oldu

    Enerji krizi, nükleeri yeniden gündeme taşıdı

    Beş şirkete vere vere canımız çıktı

    150 bin yeni konut etkisiz kalır

    İran, Bolton'a yönelik suikast suçlamalarını reddetti

    Güney Kore'de bodrum katları daire olarak kullanılamayacak

    Cari açık 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi

    60 milyonu aşkın kişi e-Devlet Kapısı'nda

    İsrail, yıkıma devam ediyor

    İran'da salgın sebebiyle 1 günde 90 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fiyatı duyan uzaklaşıyor
    Ahmet BATTAL

    Altı ay, altı bin, üstü guguk
    Süleyman KÖSMENE

    Ezan okunurken sünnet olan nedir?
    Genel

    500 yılın en kurak yılı
    Şükrü BULUT

    Türkiye gençliğini ümitsizliğe düşüren sebepleri biliyor muyuz?
    Genel

    Süt sektörü çok zorda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ilan gaspına hukukun cevabı
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışta ısrarın adı nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalifleri bitirme oyunu: Serbest Fırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.