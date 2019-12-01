Güzel bir ziyaret

Peygamber Efendimiz (asm), “seyahat edin, sıhhat bulun” buyurmaktadır. Biz de hem hizmet etmek hem de seyahat etmek için geçtiğimiz günlerde yaptığımız Almanya ziyaretimizden aldığımız notları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şükrü Bulut Abimizin dâveti üzerine gittiğimiz Köln şehrinde, öğrenci kardeşlerimizin ara tatillerinde güzel çalışmalar yaparak tatillerini birlikte değerlendirmiş olduk. Köln’de bulunan dershanemizin oldukça güzel tanzim edildiğini görerek, burada yapılan güzel çalışmalara ve hizmetlere katılıp istifade etme imkânı bulduk. Bu açıdan, Almanya’da hem dershanelerde hem de evlerde yapılan güzel hizmetlerin olması bizi çok mutlu etti, Elhamdülillah.

Essen şehrinde, iki öğretmen kardeşin açılmasında vesile oldukları dershanenin açılış dersine iştirak ettik. Bu kardeşlerimizi tebrik edip, muvaffakiyetleri için duâ ettik. Daha sonra, kardeşlerimizin çoğunlukta olduğu Ahlen şehrine gittik. Buradaki güzel, geniş dershanede, yaş gruplarına göre ayrı ayrı tanzim edilen sınıflar ve ayrıca Cuma namazı kılmak için cami bölümü bulunmakta olduğunu gördük. Hem dershanede hem de evlerde yapılan derslerden istifade ettik, Elhamdülillah. Bilhassa katıldığımız genç dersinde, gençlerimizle ders yapmak bizi çok mutlu etti ve istikbalin İslâm’ın olacağı konusunda bize oldukça ümit verdi.

Nasıl ki Üstad yıllar öncesinde şu müjdeyi vermişti: “Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak.”

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.”

Biz de bu seyahatimizde, Üstadımızın müjdelediği İslâm’ın Avrupa’da doğumuna işaret olan camileri, medreseleri, hizmetleri görerek Rabbimize şükrettik. Güzel hatıralarla ayrıldığımız Almanya ziyaretimiz sırasında, bizimle ilgilenen Köln ve Ahlen şehrinde bulunan abi ve kardeşlerimize çok teşekkür eder, hizmetlerinde muvaffakıyetler dilerim.