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13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Bizim sefer görevimiz

Süleyman KÖSMENE
13 Ocak 2020, Pazartesi

SEFERBERLİK ÇAĞRISI  

Gazetemizde bir seferberlik çağrısı görüyorsunuz. Kutsi bir çağrı! Gönüllerde yer bulan bir çağrı. Ne zamandır böyle bir çağrı bekleniyordu. Çünkü böyle bir harekete ihtiyaç şedit idi.

Hareket varsa, bereket vardır. Bereket varsa, uhuvvet vardır. Uhuvvet varsa el birliği, güç birliği vardır. El birliği, güç birliği varsa her türlü dünyevî ölçekleri ters yüz eden rahmet vardır, rıza-ı İlâhî vardır.

Rahmet varsa, rıza-ı İlâhî varsa ne türlü dünyevî problem olursa olsun, gam yok!

Çünkü orada memnuniyet-i Rahmanî vardır, inayet-i Hak vardır, nusret-i Hüda vardır, avn-ı İlâhî vardır, tevfik-i Rabbanî vardır. Çünkü orada duâ-i Üstadane vardır.

Duâ-i Üstadane inşallah bir şemsiye gibi, bir mahfaza gibi, bir melce’ gibi, bir tahassüngâh gibi bir hami-i meçhulünüz olur, sizi sarar, kucaklar!

Duâ-i Üstadane sizi sarınca artık dünya dolusu ağırlık, çekilmez dert olmaktan, taşınmaz yük olmaktan, görülmez vazife olmaktan çıkar!

Ve siz… Bizzat siz… Bir ümit ışığı olursunuz. Karanlıktan şikâyet etmez, bir mum olursunuz, bir mumun içindeki ip olursunuz, bir alevle yanarsınız, yakılırsınız. Bir alevin etrafında pervane olursunuz, dönersiniz. Gönülleri tutuşturursunuz.

Sefer görev emrinizi aldınız mı karanlıkları yırtarsınız, gücünüzün çok fevkındeki işlerin üstesinden -evvel Allah- gelirsiniz.

ÜYELİĞİNİZİ SEÇTİNİZ Mİ?  

Bronz üyeliği mi, gümüş üyeliği mi, altın üyeliği mi, platin üyeliği, elmas üyeliği mi?

Siz üyeliğinizi seçtiniz mi?

Giderek, bahası arttıkça daha da güzelleşen, daha da duâya vesile olan, daha da çorbaya tuz olan, daha da Hazret-i Ali’nin (ra) mu’cizevari kerametine, Hazret-i Gavs-ı A’zam’ın (ks) keramet-i gaybiyesine, iltifatına, teveccühüne, manevî alkışına mazhar kılan üyelikler…

Sözler’e kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahib çıktığını ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşri ve hizmeti bildiğini âvalim-i maneviyede gösteren üyelikler…

Kur’ân-ı Hakîm’in dellâlı cihetinde ve imamlık vazifesindeki şahsiyeti noktasında Üstadıyla münasebetdar kılan üyelikler…

Her sabah mütemadiyen ismiyle ve hayaliyle Üstad’ının huzur-u manevîsinde hazır kılan, duâsına ve manevî muktesebatına hissedar eden üyelikler...

Üstad’ının;

“Rabb-i Rahîmime hadsiz şükür olsun ki; sizin gibileri Risalet-in Nur’a sahib ve naşir ve muhafız halketmiş, benim gibi âciz bir bîçarenin zaîf omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş.” 1 buyurduğu…

“Hâlık-ı Rahîm’e hadsiz şükür ederim ki; sizler gibi sebatkâr ve fedakâr kardeşleri Risalet-in Nur’a sahib ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe, ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medar-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum, ecelimi telâşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Âmîn, âmîn, âmîn.” 2 Duâsına mazhar kılan…

“Genç, kavî, iktidarlı çok Said’ler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman... Hadsiz şükür ve sena olsun ki; Rabb-ı Rahîm sizleri Risalet-in Nur’a hâmi, naşir, sahib, şakird eylemiş. Bizlere pek çok ağır müşkilât içinde kudsî hizmete muvaffakıyet ihsan etmiş.” 3 diye alkışladığı üyelikler…

BENİM ÜYELİĞİMDEN NE OLACAK DEMEYİN 

Bir üyelik olsun tek! Üyeliğin dışında kalmayasınız!

Üyeliğin dışında malın mülkün tadı yok, cahın makamın tadı yok, güzelliğin lezzetlerin tadı yok, varlığın sıhhatin tadı yok!

Bu üyelik inşallah kutsî intisabınızın belgesi olacak.

Benim üyeliğimden ne olacak demeyin. Gölde bir damla olmanız –inşallah- sizi göle sahip kılacaktır. İhsan-ı İlâhî tarafından omuzumuza konulan bu gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye, çokların çokluğuna değil, azların sadakatine, ihlâsına ve uhuvvetine dayanıyor.

Rabbim ihlâsın sırrını yüreklerinizden eksik etmesin. Âmin.

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