Denklem ahirette tamamlanıyor

Faruk Demir: “Çevremdeki bazı insanların hayatı çok rahat, bazılarının hayatı da aşırı derecede zordur. Herkesin imtihanı farklı tabi, bunun farkındayım. Ama yine de dünya hayatının çok adaletsiz olduğunu düşünmekteyim. Bu düşünceler itikâdî bir bozukluk mudur? Beni günaha sokar mı?”

Hiç Kimsenin Yazısında Zulüm Yoktur

Her insan müstakil ve kendine özel bir kaderle yaratılmıştır. Hiç kimsenin imtihanı bir diğerininki ile aynı değildir. Ne baba oğul arasında, ne ikizler arasında, ne de başka insanlar arasında bir kopya kader veya kopya imtihan söz konusu değildir. Hayatta herkesin imtihan sorusu farklıdır. Aynı soru gibi gözükse de, herkesin cevaplama hukuku farklıdır. Ve yarın mahşerde herkes kendi özel ve mahrem hukuku çerçevesinde sorumlu tutulacaktır.

Aynı sorudan yüz bin kişi imtihan olur. Ama hiçbirisinin hukuku diğeri ile aynı olmadığı gibi, her birisinin kâmil cevabı da diğerininki ile aynı değildir. Zengin birisinin bir liralık sadâkası ile fakir olan ve cebinde bir lirası bulunan birisinin bir liralık sadâkası bir değildir. Birincisi belki sadece on liralık bir mükâfat görürken, ikincisine niyetine ve ihlâsına da uygun biçimde yarın mahşerde tam bir servet lütfedilebilir. Çünkü ikincisi bütün varlığını sadâka olarak vermiştir.

Allah mutlak adalet sahibidir. Zahirde müşevveş ve karmaşık görünen her şeyde mutlak bir adalet, engin bir merhamet, zengin bir hikmet ve rengin bir rahmet vardır ve bu sıfatlar iç içedir. Zulüm yoktur. Bunu Cenab-ı Allah bize göstermek zorunda olmamakla beraber, biraz dikkat edince çok şeyler anlaşılabiliyor.

Pencerelerden Seyret, İçlerine Girme!

İbrahim Hakkı bu ince sırrı şiir diline şöyle dökmüştür:

“Deme şu niçin şöyle; Yerincedir ol öyle; Bak sonuna sabr eyle;

Mevlâ görelim neyler; Neylerse güzel eyler…”

Bediüzzaman da bu meseleyi şöyle özetliyor:

“Mânen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîmin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak; cefâsını değil, safâsını çek. O hem Hakîmdir, hem Rahîmdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir.

Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi ‘Mevlâ görelim neyler/Neylerse güzel eyler’ de, pencerelerden seyret, içlerine girme…” 1

Denklem Ahirette Tamamlanıyor

Dünya hesabına yarım kalan denklem ahirette tamamlanıyor. Her şeyin bir hayırlı yanı vardır ve tecellîde görünen şey odur. Şer gibi hissedilen şey aslında hayırdır. Hayır gibi hissedilen bir tecellî aslında bir imtihandır ve kişi için şerdir. Biz imtihanlarımız için sorulan sorulara doğru cevap vermekle yükümlüyüz. Doğru cevap vermekte zorlanırsak yine Cenab-ı Allah’a sığınmakla, O’ndan yardım dilemekle ve O’nun rahmetini ummakla yükümlüyüz. İsyan etmek hakkımız ve seçeneğimiz yoktur. Neden bu soru başıma geldi diyemeyiz.

Herkesin imtihanında rahmet, merhamet, adalet ve hikmet vardır. Allah hiçbir kulunu güç yetiremeyeceği imtihanla baş başa bırakmaz.

Allah’ın, zenginlikte kaybedecek kulunu fakir kılması; fakirlik sınavını geçemeyecek kulunu zengin kılması; hayatta kalması halinde günaha girecek kulunu günaha girmeden huzuruna alması; sevap hanesini doldurmaya davranan kulunu uzun ömürlü kılması; günahta bocalayıp çıkamayan kuluna bir musîbet vererek günahlardan arındırması… gibi tecelliler aslında söz konusu kullara Allah’ın hususî inayetlerindendir.

Allah her kuluna yardım eder, inayetini esirgemez. Ama kullar bunu zamanında fark edemiyor.

Dipnot:

1- Mektubat, s. 378.