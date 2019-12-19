"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Günde kaç saat uyuyalım (2)

Süleyman KÖSMENE
19 Aralık 2019, Perşembe
Hüseyin Oral: “İmam Azam Hazretleri 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kıldı, rivayeti var. Bu sünnete uygun değil. Öyleyse ne zaman yattı? Kaylule ve diğer gündüz uykuları bir insana yetmez, doktorlara göre 7-8 saat yatmak lazım. Ayrıca birkaç evliya veya âlim hakkında da aynı rivayetler var. Bu işin insanın fıtratına uygun açıklaması nedir?”

UYKU HORMONUNU UYARALIM   

İnsan Anatomisi diyor ki: İnsan vücudunu zinde tutan, strese karşı dayanıklılık veren kortizon hormonu sabahleyin kanda en yüksek seviyededir. Gün boyu düşer ve gece 23.00 sularında en az seviyeye iner. Çalışma saatimizi bu hormona göre düzenlersek başarılı oluruz. Çalışmaya sabahtan başlayıp, yarım saatlik kaylule uykusu da dâhil, aralarda dinlenerek gün boyu verimli biçimde çalışmamız mümkündür.

Büyüme ve vücut sağlığını koruyan, uykuda vücudun yeniden yapılanmasını ve metabolizmanın kendini onarmasını sağlayan melatonin hormonu ise, gece 22.00 ile 03.00 suları arasında en yüksek seviyededir. Bu nedenle bu saatler en faydalı uyku saatlerimizdir. Bu hormon en fazla karanlıkta salgılanır. Bu nedenle iyi bir uyku için ışıksız, gece lambasının bile olmadığı, karanlık ve vücut ısısında bir oda lazımdır.

Keza 22.00 sularında tansiyon ve kalp atım sayıları düşer. Gece 04.00’ten sonra yükselmeye başlar. 15.00 ila 18.00 suları arasında en üst seviyeye ulaşır. Bu demektir ki, 04.00’ten sonraki saatler çalışma saatleridir. Ve ikindi vakti ile akşam vakti arasında uyunmamalı, çalışmalar neticelendirilmelidir.

22.00 ile 02.00 suları arasındaki uyku yüzde 200 faydalıdır. Bu saatlerde 3 saatlik uyku, 6 saat uykuya denktir. Gündüz 10.00 ile 13.00 suları arasında ise uyku yüzde 400 faydalıdır. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku, 2 saatlik gece uykusuna denktir. İkindiden sonra ve gece 03.00’ten sonraki uyku ise yüzde 50 faydalıdır. Gece 03.00’ten gündüz 15.00’e kadar uyuyan birisi 12 saat uyumuş ancak 6 saatlik uyku kadar faydalanmıştır. Yorgun uyanır.

Neticede gece 3 saat, gündüz de yarım saat uyuyan birisi günde 3.5 saatlik uyku ile 8 saatlik uyku verimini alır. Bu saatlere riayet ederse başka uykusuzluk hissetmez.

En faydalı uyku pozisyonu da; sağ yanı üzerine, sırt omurga yapısı çerçevesinde hafifçe eğilmiş, dizler bükülmüş ve kollar kıvrılmış şekilde yan uyumaktır. Bu uyku şekli sünnettir.

FAYDASIZ UYKULAR  

a)Sabah Uykusu

Buna gaylule uykusu denir. Fecirden itibaren güneş tamamen doğuncaya kadar geçen sürede uyumaktır. Bu saatte kanda çalışma hormonu en yüksek seviyededir. Bu saatte işe başlamak başarıya, rızkın bolluğuna ve berekete sebeptir. İnsanın işe motive olacağı en aktif zaman dilimidir. Mücbir bir sebep yoksa bu dilim, uykuyla geçmemelidir.

Bu saatte uyumak sünnete aykırıdır.

b)İkindi Uykusu

Buna da feylule uykusu denmiştir. Bu da zararlıdır. İkindi namazından sonra güneş tamamen batıncaya kadar geçen zaman dilimi, en verimli zaman dilimidir. Bu saatte uyumak rızkı da, ömrü de noksanlaştırır. Çünkü insanın günün verimini muhasebe edeceği, ölçüp tartacağı, yarınki gün için yeni plânlar yapacağı, hayat için yeni moral ve motivasyon bulacağı bu zaman diliminde uyumak insanı bu neticelerden genellikle mahrum bırakır. Zaman dilimi bakımından mekruh görülmüştür.

Bu saatte uyumak da sünnete aykırıdır.

EN FAYDALI UYKU SAATİ 

Kaylule uykusu olarak bilinen, son kuşluk vaktinden öğle sonrası vakte kadar güneşin en hararetli olduğu zaman dilimi içinde bir miktar uyumak ise sünnette tavsiye edilmiştir.

Bu dilimde yarım saat uyumak çalışma verimini artırır, başarıya başarı katar. Burada uykunun zamanı kişiye ve iş yoğunluğuna değişebilir. Bediüzzaman yarım saat kaylulenin iki saat gece uykusuna eşdeğerde olduğunu bildirmiştir.1

Dipnotlar:

1--Bediüzzaman, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 629.

Okunma Sayısı: 460
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış ve ahlâka dayalı hukuk inşa edelim

    Dünya hasret, ölüm vuslat

    Kimsiniz de kartları iptal ediyorsunuz?

    Güvenlik soruşturması oldu-bittiye getirilmesin

    İsraf yarışı

    Zafer Havaalanı için şirkete 39 milyon Euro

    AKP eleştirdiklerini yapar hâle geldi

    Endonezya’dan Çin’e tepki

    ABD'de gözler tarihi oturumda

    Doğu Türkistan rahatsızlığı sürüyor: Özil, Çin'deki PES oyunlarından çıkarılıyor

    Uludağ'da bulunan cesetlerden biri Efe Sarp'a ait

    Uludağ'da bir cansız bedene daha ulaşıldı

    Kasım ayından bu yana 110 bin sivil İdlib'den göç etti

    İB'den Kıran operasyonlarına ilişkin açıklama

    Uludağ'daki arama çalışmalarından üzücü haber!

    Haftanın maçı Cüneyt Çakır'ın

    Kışın kimsenin yaşamadığı köyde ilginç uygulama

    Halk parlamenter sistemi istiyor

    Kuzey Suriye’de ne değişti?

    2019 da savaş yılı oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlar, birleşin
    Süleyman KÖSMENE

    Günde kaç saat uyuyalım (2)
    Genel

    AKP eleştirdiklerini yapar hâle geldi
    Faruk ÇAKIR

    İsraf yarışı
    Genel

    Barış ve ahlâka dayalı hukuk inşa edelim
    Abdil YILDIRIM

    Kadir Tuncay, Hastalar Risalesi ve Cuma dersleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (2)
    Genel

    Kimsiniz de kartları iptal ediyorsunuz?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur harika fetihler yapıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.