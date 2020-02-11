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11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

İsrafil (as) ne zaman Sûr üfler!

Süleyman KÖSMENE
11 Şubat 2020, Salı
Hakan Bey: “İsrafil Aleyhisselâm’ın bir vazifesi olan nefh-i Sûr ne zamandır?”

İSRAFİL ALEYHİSSELÂM’IN GÖREVİ 

Dört büyük melekten birisi İsrafil Aleyhisselâm’dır. Nezaret ettiği vazife kıyamet kopması ve bütün canlıların dirilişi esnasında olmak üzere Sûr üflemektir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Allah göklerle yeri yarattıktan sonra Sûr’u yarattı ve onu İsrafil’e verdi…” 1

Nefh-i Sûr’un zamanını Allah’tan başka kimse bilmez.

İsrafil Aleyhisselâm ihya ve diriliş emirlerinin icrasında görevlidir. Allah’ın hayat vermek ve diriltmekle ilgili emir ve iradesini uygular. Yeryüzünün bir hayat ve diriliş ihtişamına döndüğü bahar aylarında Allah’ın ihya emirlerini uygulayan meleklerin kumandanı İsrafil Aleyhisselâm’dır.

İsrafil’in Sûr’u bütün kâinata kıyamet emrinin ve diriliş emrinin tebliği mahiyetinde bütün kâinatı çınlatan, tabir caizse titreten yüksek bir sestir. İsrafil Aleyhisselâm’ın sûrunun bir küçük numunesi, bahar mevsiminde yeryüzüne diriliş getiren yağmurlar yağarken İsrafil Aleyhisselâm’ın bir avanesi olan melek-i ra’d’ın “nefh-i Sûr nevinden yağmura bağırması, yeraltında defnedilen çekirdeklere nefh-i ruhla müjdelemesi”dir. 2 Kulaklarımızı çınlatıyor, titreten bir müjde olarak ruhumuzu büyülüyor.

İsrafil Aleyhisselâm canlılar âleminde en haşmetli tecellilerden olan diriltmek ve hayat vermek fiilleri ile ilgili olarak Hâlık Teâlâya mahsus İlâhî icraatları temsil eder, ihya emirlerine ibadet ve itaat neşvesiyle nezaret eder. 3

İsrafil Aleyhisselâm Muhyî ismine mazhardır.

KUR’ÂN’DA NEFH-İ sûr 

Kur’ân İsrafil Aleyhisselâmın sûru ile kıyamet saatinin başlayacağını çeşitli âyetlerde bildiriyor:

1- İsrafil’in Sûr’u kıyamet saatini bildiriyor:

“Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla.” 4

“Kıyâmet günü ne zamanmış?” derler. Gözler kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman. İşte o gün insan, “Kaçacak yer neresi?” der. Hayır; sığınılacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. Yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey o gün insana bildirilir.” 5

“Sûr’a bir defa üfürüldüğünde, yeryüzü ve dağlar yerinden kaldırılır, birbirine defalarca çarpmakla darmadağın edilir. İşte o zaman olan olmuştur. Gök yarılmış, intizamından çıkmıştır.” 6

2- İsrafil’in Sûr’u bütün canlıların öleceğini bildiriyor:

“Sûr üfürülür. Ve Allah’ın dilediklerinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa düşüp ölür.” 7

3- İsrafil’in Sûr’u bütün insanların dirilişini ilân ediyor:

“Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra bir daha Sûr üfürülür. Ve onlar kabirlerinden kalkıp bakışırlar. Yer, Rabbinin nûruyla aydınlanır. Levh-i Mahfuz açılır.” 8

“Ve Sûr üflenir. Onlar kabirlerinden kalkıp Rablerinin huzuruna koşarlar. “Eyvah bize!” derler. “Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte Rahmân’ın vaadi bu. Meğer Peygamberler doğru söylemişler.” İşte tek bir sestir ki, hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler.” 9

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (ASM) KAYGILANDIRAN NE İDİ? 

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün pek mahzun gelmişti. Mübarek simasını hüznün gölgesi bürümüştü.

Ashab-ı Kiram endişeyle sordu:

“Sizi hiç böyle kaygılı görmemiştik ya Resulallah!”

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Sûr sahibi İsrâfîl sûr’u ağzına koymuş, kulağını da Allah’ın emrine açmış; ne zaman üflemekle emrolunsa derhal üfleyecek halde beklerken ben nasıl gülebilirim?”

Bu söz Ashab-ı Kirâma çok ağır gelince, Peygamber Efendimiz (asm): “Hasbünallahü ve ni’me’l-Vekîl” deyiniz.” buyurdu. 10

Dipnotlar:

1- Taberî, Camiu’l-Beyan 16/25, Kurtubî, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an 13/239.

2- Lem’alar, s. 141.

3- Şuâlar, s. 236.

4- Neml Sûresi: 87.

5- Kıyâmet Sûresi,

6-13. 6- Hâkka Sûresi, 13-15.

7- Zümer Sûresi, 39/68.

8- Zümer Sûresi, 68, 69.

9- Yâsîn Sûresi, 51-54.

10- Rıyâz’us-Sâlihîn, 408.

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