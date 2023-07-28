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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Kutlu bir gün: Aşure günü

Süleyman KÖSMENE
28 Temmuz 2023, Cuma
Hidayet Bey: “Aşure gününde neler yapılması tavsiye edilir?”

Günlerden On Muharrem  

Bugün Aşure Günüdür. Muharrem’in onuncu günü Hazret-i Âdem Aleyhisselâm zamanından beri Aşure günü olarak bilinir. Arapça “aşr” veya âşir” kelimelerinden türetilmiş olan “aşûra”, onuncu gün demektir. 

Bugün, tarihe meydan okuyan bir gündür.

Allah’ın Arşı, Melekleri, gökleri, yeri ve Hz. Âdem Aleyhisselâm’ı bu gün yarattığı; Hazret-i Âdem  Aleyhisselâm’ın tövbesinin bu gün kabul edildiği; Hazret-i Nuh Aleyhisselâm’ın gemisinin Cûdî dağına bu gün oturduğu; Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm’ın balığın karnından bu gün çıkarıldığı; Hazret-i İbrâhim, Hazret-i Mûsâ ve Hazret-i Îsa Aleyhimüsselâm’ın bu gün doğdukları; Hazret-i İbrâhim Aleyhisselâm’ın Nemrut’un ateşinden bu gün kurtulduğu; Hazret-i Yakup Aleyhisselâm’ın oğlu Yûsuf Aleyhisselâm’a bu gün kavuştuğu; Hazret-i Eyüp Aleyhisselâm’ın hastalıktan bu gün şifâ bulduğu; Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm’ın kavminin Firavunun zulmünden bu gün kurtulduğu ve Firavunun bu gün denizde boğulduğu; Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm’ın tövbesinin bu gün kabul edildiği; Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a bu gün mülk verildiği; Hazret-i Îsa Aleyhisselâm’ın bu gün gök yüzüne yükseltildiği rivâyetleri mevcuttur.       

Aşure Günü Orucu

Hicretten önce Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Muharremin onuncu günü oruç tuttu. Medine’ye hicretlerinden sonra da oruç tutmaya devam etti. Hicretin ikinci senesi Ramazan orucu farz kılınınca, artık dileyen Muharremin onuncu günü orucunu tuttu; dileyen tutmadı.1

Semavî dinlerde makbul bir gün olan Muharremin onuncu gününde oruç tutmak, Yahûdiler için farz kılınmıştı. Peygamber Efendimiz (asm) önceleri Muharremin onuncu gününde oruç tutmuş, Yahudilere muhalefet olsun diye de bu gün nafile oruç tutmak isteyenlere ya bir gün öncesi ile, ya da bir gün sonrası ile birlikte oruç tutmalarını tavsiye buyurmuştur. 

Netice olarak, Muharremin onuncu günü bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile oruç tutmak sünnettir.  

Bunun dışında Muharremin onuncu gününe mahsus olarak yapıla gelen yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat ile karışık aşûre pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi davranışlar mubahtır. Yapılırsa sevap vardır.

Muharremin onuncu gününde “aşûre” adıyla bilinen aşı pişirmek ve dağıtmak, örfümüzce benimsenmiş güzel bir âdettir.   

Bir “Vak’a-i Ciğersûz”

Bedîüzzaman Hazretlerinin “vak’a-i ciğersûz” diye nitelediği2 Hazret-i Hüseyin’in (ra) Kerbelâ’da şehit edilişi de, kaderin bir cilvesidir ki, Hicrî 10 Muharrem 61 yılında, yani bu gün vaki olmuştur. 

Muharremin onuncu gününün Şiâ için siyâsî önem ihtiva etmesi ve bir matem günü olarak ilan edilmesi bundandır. 

Bu vesileyle; bundan bin üç yüz altmış beş yıl önce bugün şehit edilen ve Bedîüzzaman Hazretlerinin (ra), Cevşenü’l-Kebîr’i ders aldığını bildirdiği iki imamdan birisi olan3 Hazret-i Hüseyin’in (ra) Cennet-mekân ruhunu bugün hayırla ve duâ ile analım. 

 Dipnotlar:     

1- Buhârî, C.6, Savm, No:944

2- Mektûbât, S. 99

3- Bedîüzzaman, Emirdağ Lahikası, S.183

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