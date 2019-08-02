Leyali-i aşere günlerine girdik

Erdoğan Akdemir: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapılmalı?”

BUGÜN ZİLHİCCE BİR

ilhicce ayı bu gün itibariyle başladı.

Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyali-in aşr” Sûresi vardır. Bu sûre yeminle başlıyor ve Allah’ın Ad, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap âyetleri ile devam ediyor.

İnsan okuyunca titriyor.

Bu sûrenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “layeli-in aşr”dır ki “on gece” demektir. Zilhiccenin ilk on gününün geceleridir. Bu ilk on günün kutsiyetine Cenab-ı Hak yemin ediyor.

Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap âyetlerinin meali şöyledir:

“Fecre ve on geceye, ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Rabbin onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.” 1

Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden âyetler, içinde bulunduğumuz on günün kutsiyetine yemin ediyor. O halde bu on günde Allah’ın celâlinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

ONUNCU GÜN KURBAN BAYRAMI

Onuncu Gün gelen Kurban, günahlarımızla hak ettiğimiz gazaptan, Allah’ın cemaline, rahmetine ve mağfiretine sığınmamızı sağlıyor. Ve inşallah günahlarımız bağışlanıyor.

Nitekim Peygamberimiz (asm) bu hususu şöyle bildiriyor:

“Hiçbir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin.” 2

Keza Resulullah Efendimiz (asm), “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür.” buyuruyor. 3

KADİR GECESİ’NE EŞİT GECELER

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu.

“Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye sordular. Efendimiz (asm):

“Cihaddan da! Ancak bir kimse, canını, malını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında ölürse) o kimse hariç.” 4 “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyamına (ihyasına) eşittir.” 5

Ve bu günlerden Arefe Günü’nün fazileti şöyle bildiriliyor: “Allah, hiçbir günde, Arafe Günü’ndeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez.

Allah (rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: “Bunlar ne istiyorlar?” der.” 6

Bediüzzaman Hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyali-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kutsiyetine dikkat çekerdi. 7 Yayınlanmamış bir mektupta Bediüzzaman, Nur Şakirtleri’nin hizmetleriyle bu günlerin kazançlarına mazhar olduklarını, uykularının bile ibadet sayıldığını müjdeliyor. 8

YIL ORUCU GÜNLERİ

Yukarıdaki hadislerde de işaret edildiği gibi:

1- Bu günlerden her bir günün orucu, bir yıllık nafile oruca eşdeğerdir.

2- Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkâr ve duâlar Kadir Gecesi’nin faziletindedir.

3- Bu gün ve gecelerde şahsî okumalarımızı artırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi duâ ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslâm’ın ferec ve fütuhatı için duâ etmek inşallah duâlarımızın kabulüne vesile olur.

Leyali-i Aşerenizi tebrik ederiz.

Dipnotlar:

1- Fecr Sûresi: 1-14.

2- Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126).

3- Ebû Davud, Menâsik 19, (1765).

4- Buharî, Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52, l (7577

5- Tirmizî, Savm 52, (758)

6- Müslim, Hacc 436, (1348); Nesâî, Hacc 194, l (5, 251, 252).]

7- Kastamonu Lâhikası, s. 162; Emirdağ Lâhikası, s. 82, 227, 228, 230, 374

8 -Yeni Asya Gazetesi, Sayı: 15327.