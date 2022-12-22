Misvak ve ağız sağlığı sünneti

Yusuf Serdaroğlu: “Dış bakımı mi, diş fırçası mi, misvak mi sünnettir? Fırça misvak yerine geçer mi?”

Misvakın Faydaları

Ağız temizliğinde diş fırçası kullanılacaksa, bu 2 dakikayı geçmemelidir. Misvakta ise hiçbir kimyasal madde olmaması sebebiyle, ağızda çok kalmasında hiçbir zarar yoktur.

Misvakın ilmî faydalarına kısaca temas edelim:

1)Diş Minesinin erimesini önler: Diş minesini çürüten bakteriler, gıda artıklarından oluşur ve ağız kokusuna neden olur. Bakterilerin düşmanı florürdür. Zararlı bakterilerin bir diğer düşmanı da tükürüktür. İçinde florür bulunan misvak tükürük oluşumunu da besler.

Misvak’ta bulunan sodyum klorür, sodyum bikarbonat ve kalsiyum oksit diş minesini güçlendirir ve diş minesinin erimesini önler.

Eğer aşırı şekerli ürün yenmişse, önce diş fırçası kullanılıp, ardından misvak kullanılırsa daha etkili temizlik gerçekleşir.

Dişte Plak ve Tartar Oluşumu

2) Misvak dişte plak ve tartar oluşumunu önler: Düzenli fırça veya misvak kullananlarda yemek artıkları zamanında temizlendiğinden, dişte plak ve tartar oluşmaz. Misvakta bulunan antibakteriyel maddeler, dişte ve diş etinde bakteri oluşumunu engeller.

3) Misvak ağız kokusunu giderir: Dişte ve diş etinde oluşan bakterilerin çıkardığı gazlar, ağız kokusuna neden olur. Misvakta fıtrî olarak bulunan ve hafif koku bırakan bileşikler ise ağız kokusunu giderir.

4) Misvak yararlı bakterileri korur: İnsan vücudu, doksan trilyon bakteriye ev sahipliği yapar. Sadece ağızda yedi yüzden fazla bakteri çeşidi vardır. Bunların sayısız görevleri vardır. Bazıları diş minesini korur, bazıları diş etini korur, vs. Gıdalarla gelen kötü bakteriler ise bu yararlı bakterileri yok eder. Diş çürükleri, diş eti rahatsızlıkları, ağzı kokusu hep bu kötü bakterilerin işidir. Ağız gargara edilse bile, gargara sıvısındaki alkol bu yararlı bakterileri de öldürüyor. Meydan kötü bakterilere kalıyor.

Misvakta bulunan antibakteriyel bileşikler ise ağızda zararlı bakteri üremesine etkin şekilde karşı koyarken, yararlı bakterilere zarar vermez.

Diş Etlerini Güçlendirir

5) Misvak diş etlerini korur ve güçlendirir: Kötü bakteriler diş etlerine de hasar verirler. Diş minesinde oluşan bakteri çadırı hükmünde bulunan diş plakları ve tartarlar büyüdükçe diş eti iltihaplarına neden olur. Diş eti çekildikçe kötü bakteriler diş köküne kadar ulaşırlar ve kökte çürükler yaparlar.

Misvak, ağız sağlığı için özel tasarlanmış mucizevî bir nimettir. Düzenli kullanıldığında diş etini sağlıklı tutar, dişte plak ve tartar oluşumunu önler. Böylece diş eti iltihabı ve periodontit önemli ölçüde önlenmiş olur.

6) Misvak antikanserojendir ve ağrı kesicidir. Misvak’ta bulunan peroksidaz, katalaz ve polifenoloksidaz gibi antioksidan enzimler anti-kanserojenik özelliklere sahiptir. Kanseri önlemede yardımcıdır. Öte yandan misvak’ın aktif içeriklerinin ağrı kesici olduğu da belirlenmiştir.

7) Misvak, aroması ile hoş kokuludur. Tükürükle karıştığında fıtrî biçimde oluşan uçucu aromatik bileşenler ağız kokusunu giderir.

8) Misvak diş fırçasına göre oldukça ucuz ve her yerde ulaşılabilir bir fıtrî üründür. Diş macununu 2 dakikadan fazla ağızda bekletmek zararlı iken, misvakı gün boyu ağzımızdan eksik etmesek bile zarar vermiyor. Kullandıkça ucu lif lif ayrılır. Ucu iyice kullanılıp yan yattığında ucundan hafifçe kesilerek ve dişle çiğnenerek yeniden uç açılır ve kullanmaya devam edilir.

Netice itibariyle misvak, alternatif bir ağız ve diş bakımı uzmanıdır.