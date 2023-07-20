"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nasr Sûresinden bazı sırlar

Süleyman KÖSMENE
20 Temmuz 2023, Perşembe
Yaşar Bey: “Barla Lahikası 172. Mektupta Nasr Suresinin bazı sırlarına işaret ediliyor. Bu sırları açar mısınız?”

İzacae Nasrullah Sırrı

Risale-i Nur’da giremediğimiz derinlikler vardır. Liyakat ve ehliyet gerektiren… Bazı risaleler hala basılmamışsa veya basılmışsa bile diğer sıralı risalelerden ayrı formatlarda baskılara girmişse bundandır. Derinliklerini kavramak için hususi çalışma ve ehliyet gerektirdiği içindir.  

Söz konusu ettiğiniz paragraf böyle bir derinlikten haber veriyor. Mektup sahibi Hulusi ağabey, bugün bile bazı naşirlerin dışında normal baskısı yapılmamış bir risaleden bahsediyor. Yirmi Dokuzuncu Mektup’un Sekizinci Kısmı olan Rumuzat-ı Semaniyeden bir bölüm. Birinci Remizde yer alan ve Nasr Suresinin işarî bir tefsiri olan Birinci Makamı. “İzacae nasrullah sırrına dair” olan kısmı.

Hulusi ağabey mektubunda, bu risalede, Nasr Suresindeki tevafukların dikkat çekici şekilde dizilmiş olduğu, bu surenin üç ayetinin her bir harfinin Kur’ân’ın 114 suresinden her bir sureye işaret ettiğini yazıyor.1  

Gizli İşaretler

Rumuzat-ı Semaniye, henüz, bazı kısımların dışında neşredilmiş değildir. Bu kısımda Nasr Suresinin gizli işaretlerinden bahsediliyor.   

1- Nasr Suresi Besmele ile birlikte 105 harftir. İlk 63 harfi Peygamber Efendimiz’in (asm) vefatından gizlice haber veriyor. 

2- Surede geçen tesbih, tahmid ve istiğfar kelimeleri 21 harf olmakla, üç mühim nübüvvet vazifesinin 21 senede ifa edildiğine, bundan sonra iki sene kaldığına işaret olduğundan bu sırrı anlayan Hazret-i Ebu Bekir (ra) ve Hazret-i Abbas (ra) ağlamışlardır. 

3- Sure, İslam fetihlerinin 105 sene sonra şark ve garbı tutacağına işaret etmiştir. 

4- Surenin ayetlerini tahlil ettiğimizde 222, 428 ve 1222 gibi üç önemli tarih çıkıyor. Bu tarihlerin her biri o tarihlerde yapılan önemli fetihlere işaret etmiştir. Bu nusret ve fütuhatın 1222’ye kadar (yaklaşık 1808 yılı) devam edeceğine, 1222’den sonra ise bir duraklamaya gireceğine işaret ediyor. 

İstanbul’un Fethine İşaret 

 6- Ebced üzere yapılan çeşitli hesaplamalarla bu sure hicretin 8. senesinde vaki olan Mekke’nin Fethine, Hazret-i Ömer (ra) döneminde Hicretin 14. senesinde vaki olan Şam’ın Fethine, aynı yıl Kudüs’ün Fethine, 20. senesinde Irak’ın Fethine ve 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in eliyle gerçekleşen İstanbul’un Fethine işaret ediyor. 

Ayrıca 1453’ten yüz sene önce Orhangazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa’nın İznik’i, İzmit’i ve Rumeli’yi fethederek İstanbul’un fetih yollarını açtığı fetihlere işaret ediyor.

7- Surenin ayetleri aynı zamanda, İslam devletlerinin en mühimi ve devamlısı olan Osmanlı Devletinin mağlubiyet devresine, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid zamanlarına, “ve sonraki komitelerin fitnekârane mü’minlere verdiği teşevvüşe ve o fitnenin cezası olarak harik-i kebir gibi yangınlara ve Kur’ân’a bir nevi tahrifkârâne taarruza ve Kur’ân’ın hıfz-ı İlahî ile mahfuz ve galip vaziyetine işaret eder.”2

Nasr Suresi, İslam ümmetinin kıyamete kadar önemli vakıalarından haber veren bir gizli yol haritası gibidir. 

Dipnotlar:

1- Barla Lahikası, s. 239

2- Rumuzat-ı Semaniye, Hüseyin Bulut, 2001, s. 122

Okunma Sayısı: 894
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye "misilleme" uyarısı

    Vatandaş: Aldatıldık

    ÖTV zamları mahkemelik

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    Altında yükseliş sürüyor

    Türkiye sıcaklarla boğuşuyor

    Vatandaş: Aldatıldık

    MKE fabrikasında o birim 3 ay boş kalmış

    ÖTV zamları mahkemelik

    Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

    Elazığ'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

    Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

    Netanyahu karşıtı protestolara İsrail polisi müdahale etti

    Kabe'nin örtüsü Hicri yılın ilk günü değiştirildi

    Fransa'da protestoda gence şiddet uygulamadan 7 polise gözaltı

    Rus ordusu Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

    Marmara’nın altı da ısınıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Darbe planının dışına çıkıldı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinde yeni dip dalgaları
    Süleyman KÖSMENE

    Nasr Sûresinden bazı sırlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah Allah bu nasıl sevmek, bu nasıl şefkat!?
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde yeryüzü temâşâsı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sahibini bulan ünvan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuduğumuzu anlamaya çalışıyoruz
    Genel

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.