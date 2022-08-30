"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Ölenlere Kur’ân okumak

Süleyman KÖSMENE
30 Ağustos 2022, Salı
Mehmet Bey: “Ölenlere Kur’ân okunmaz diyenler var! Bu konudaki doğru hüküm nedir?”

Adaletli Olalım 

Kur’ân ölülere inmedi, evet. Dirilerin ölü hükmündeki kalplerini diriltmek üzere indi. Ama cerbeze yapmaya gerek var mı? Ölüler de Allah’ın kulları ve onlar da Allah kelâmının feyzine muhtaç değiller mi?  

Biz ehl-i sünnet Kur’ân’ı okuruz; sevabını ölenlerimize bağışlarız. Ölenlerimizle iletişim kurarız. Onlara duâ ederiz, onlar için rahmet-i Rahman isteriz, günahlarından bağışlanmalarını dileriz, ifa ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız hayır ve hasenatın, okuduğumuz Kur’ân’ın sevap ve feyzini bağışlarız.  

Ancak tabi ki Kur’ân ölenlere okunsun diye inmedi. Tabiki ameli kötü olanlara Kur’ân da okusanız nafile olabilir. Adalet var çünkü. Kur’ân adaleti emrediyor. Ancak rahmet de vardır.

Biz de adaletli olalım. Kur’ân’ı kendimize hayat kitabı kılalım, onun emirlerini dinleyelim. Ölenlerimize de rahmet umarak okuyalım.  

İfrata da, Tefrite de Lüzum Yok! 

Din orta yoldur. Biz orta yolu bulmakla yükümlüyüz. Elbette Kur’ân’ı sadece ölenlere tahsis etmek ve onu rehber edinmemek olmaz.

Ve şüphesiz Kur’ân’ı sadece ölenimiz olduğunda hatırlamak, onun dışında ona müracaat etmemek, ona el uzatmamak, onu amellerimizde kılavuz, hayatımızda ölçü kılmamak, onu iki hayatımız için hakikat kaynağı bilmemek, onunla gülüp onunla ağlamamak da olmaz. Elbette Kur’ân’la önce kendi kalplerimizi diriltmemiz lâzım. 

Ama bütün bunlar demek değildir ki, ölenlerimize bir buket duâ göndermek için, Allah kelâmından istimdat etmeyelim.

Manevî Telsiz Telefonlar Vardır

Kur’ân’ı mutlaka kendimizi muhatap alarak okuyacağız; ama onun feyiz ve sevabını ölenlerimize de bağışlayabiliriz.  

Bizzat Kur’ân’da şu duâ örneği vardır: “Onlardan sonra gelenler; Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla….”1 Bu ayette, bizden önce ölmüş olanlara dua ihtiva eden cümleden anlaşılıyor ki, dua kapısı açıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz de (asm) “Ölenlerinize Yasin Sûresi’ni okuyunuz.”2 Buyurmuştur.

Bu ayet ve hadisin tefsiri sadedinde Bediüzzaman Hazretleri okunan bir Fatiha’nın veya bir Yasin’in ölenlerimize ulaştığını şu misallerle anlatıyor: 

Hava ağzımızdan çıkan kelimeleri hızla iletiyor. Minarede okunan ezan da radyo vasıtasıyla her yerlere ulaşıyor. Bunları defalarca görüyoruz. 

Okunan bir Fatiha veya Yasin de bütün ehl-i imanın ölenlerine bağışladığımızda aynı anda herkese yetişir. Çünkü manevî âlemde çok manevî elektrikler, manevî radyolar, fıtrî telsiz telefonlar vardır. Nasıl ki bir lamba yansa, mukabilinde bulunan binler aynaya aynı anda tam birer lamba girer. “Aynen öyle de, bir Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer.”3

Öyleyse, ölenlerimiz için mağfiret dileyelim, dünyamız için barış ve huzur isteyelim, Müslümanlar için ferec dileyelim, günahlarımızın affını isteyelim.       

Dipnotlar:

1. Haşr Sûresi: 10

2. Ebu Davud, Cenaiz, 24; İbni Mace, Cenaiz, 4; Müsned, 5:2

3. Şualar, s. 712

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler

    AB, elektrik piyasasına ''acil'' müdahale edecek

    Sağlık Bakanlığı: Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası süreci başladı

    Fenerbahçe, Konya deplasmanında kayboldu

    Libya için birlik çağrısı

    Dış ticaret açığı yüzde 147 arttı

    Rus oligarkların yatları Türkiye’de

    “Çürümüşlük göstergesi”

    6 lira için vergi denetimi

    6’lı masadan suç duyurusu

    Batı Şeria’da İsrail işgali genişliyor

    Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

    Ara eleman bulunamıyor

    Sadr yanlıları Irak Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı

    Afrika ülkeleri, tahıl krizine alternatif olabibilir

    Enerji ithalâtı faturası ikiye katlandı

    Sadece 2 milyon araç geçti!

    Sudan'da ve Nijerya'da bilanço ağır

    Balıkesir-Kütahya yolunda midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    31 hafız Taksim Camii'nde icazetlerini aldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hâlâ “özür” dilemediniz mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlerle okuma programı
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye şükür ister
    Said YÜKSEKDAĞ

    “Şimdi nerde kalacağım?”
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşlı kadınlar
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenlere Kur’ân okumak
    Genel

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler
    Ahmet BATTAL

    Özlemişiz toplanmayı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl medeniyet târikatı?
    Orhan GÜLER

    Risâle-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (6)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.