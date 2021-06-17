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17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Online derste âdâb-ı muâşeret

Süleyman KÖSMENE
17 Haziran 2021, Perşembe
Mersin/Tarsus’tan Ozan Kaya: “Online Ders’in Âdâb-ı Muâşeret’i nasıl olmalıdır?”

Bütün Dünyaya Yetişen Ses

Süre giden ve bir türlü bitmeyen pandemiyle birlikte Risale-i Nur camiası yeni bir kapıdan dersler yapmaya başladı. Yüz yüze derslerin yapılamadığı günlerde, her ne kadar yüz yüze derslerin tadını ve feyzini vermiyorsa da, uzaktan yüz yüze dersler yapılıyor. Ve bu sistem de aslında, uzakları yakın ediyor. Dünyanın en uzak köşesindeki birisi bir linkle senin mahallinde yapılan bir dersi izleme fırsatına kavuşuyor. Hem sıla-i rahim yapıyor, hem dersi izliyor. 

Böylece daha geniş kitleler Risale-i Nur dersleriyle tanışmış, Risale-i Nur dersinin dairesi genişlemiş oluyor. Risale-i Nur’un sesi en uzak memleketlerden duyulur hale gelmiş oluyor. 

Böylece Bediüzzaman’ın sesi bütün dünyaya yetişmiş oluyor. Hani Mektubat’ta diyordu ya: “Sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakaikından telemmu’ etmiş şuâlardır.” 1

Belki de böyle on-line sistemlere dönülmesi, Bediüzzaman’ın duâsına verilmiş bir kaderî cevap olmasın!       

Küre-i Arzdaki Gençlere

Hani, Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi mektubunda diyordu ya: “Eğer sesim erişseydi olanca kuvvetimle bağırarak, küre-i arzdaki gençlere diyecektim: “Risaleleri ciddî okumak ve yazmak, yirmi sene medresede okumaktan fâiktir ve daha menfaatlidir.” Medresede okumaktaki maksat, evvelâ kendini kurtarıp, saniyen ümmet-i Muhammed’i (asm) kurtarmaya çalışmak değil mi? Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yirmi senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım.” 2 

 Nurcular inşallah pandemi dönemi on-line dersleriyle veya on-line yayınlarıyla bu sesi kısmen yakalamışlardır. İnternet dünyası koca dünyayı bir evin içine, hatta cebinize ve hiç de pahalı olmadan sığdırmıştır. Bu kapıdan giren Risale-i Nurlar inşallah milyonları tenvir etme imkânı buluyor. Zaten internet ile milyonlara ulaşan dinsiz yayınlar karşısında, Risale-i Nurlar’ın da milyonlara ulaşması gerekiyordu, hakkı idi ve vazifesi idi.

Öyleyse bu ses, Üstadımızın sesidir. Bu ses, Kuleönülü Sarıbıçak Mustafa Hulusi’nin sesidir. Cenab-ı Hak bu sesi, bu günün Nur Talebesine ikram ve ihsan etti. Bu, Risale-i Nur’un bir kerametidir. Nur Talebelerinin ihlâsına bir ikramdır. İmam-ı Ali Efendimiz’in mu’cizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam’ın (ks) o harika keramet-i gaybiyesiyle iltifatlarıdır, sırtımızda zahîr oluşlarıdır ve hizmetlerimizi alkışlayışlarıdır. 3       

On-Line Sistem Kuralları

On-line sistemlerde ders yapmanın ve derse katılmanın elbette adap ve erkânı vardır. Başlıcalarını şöyle sıralayalım:

- Her ne kadar kendi evimizden katılıyorsak da, linki tıkladığınız anda bulunduğumuz oda bütün dünyaya açılan global bir özelliğe sahip oluveriyor. Ve aynı zamanda etkileşimli bir sistem olması sebebiyle, görüntü ve ses alma ve neşretme özelliğine sahiptir. Evimiz ve odamız ise en özel ve en mahrem alanlarımızdır. Bu sebeple oda içi ses ve görüntülerimiz kontrolümüzde bulunmalı, kontrol dışına taşmamasına dikkat etmeliyiz. 

- Sistemler açıldığında genelde görüntü ve sese kapalı olarak açılıyorlar. Biz eğer istersek ses ve görüntü açabiliyoruz. Bununla beraber, sistemi açtığımızda ses ve görüntü kontrolü yapmalı, eğer ihtiyaç duymuyorsak ses ve görüntüyü kapalı konumda bulundurmayı unutmamalıyız. Bu aynı zamanda ev içi ses ve görüntülerin ders veya konferans ortamına düşmemesi için önemlidir.   

- Katılımcılar tıpkı yüz yüze konferansta olduğu gibi, sunum esnasında sessizliği sağlamalı; soru veya sohbet bölümüne kadar, yani seslerin serbest bırakıldığı zamana kadar sesi açmamaya özen göstermelidirler. Sesin kapalı olduğundan emin olmalıdırlar. Eğer sistem teknik olarak taşıyorsa, kendi videosunu açmakta sakınca yoktur. 

- On-line üzerinden ders yapan hanımların, ev ortamlarımıza düşen ses ve görüntüleri ile ilgili mahremiyet tedbirlerini almaktan, biz kendimiz sorumluyuz.  

Dipnotlar:      

1- Mektubat, s. 437. 2- Barla Lâhikası, s. 175.

3- Lem’alar, s. 277.  

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