Peygamber Efendimiz’in (asm) gaybî haberleri

Gülden Beşiroğlu: “Peygamber Efendimiz’in (asm) Risale-i Nur’a işaretleri nelerdir?”

Gaybî İşaretler

Arşivler, Risale-i Nur’un hakkaniyetinden haber veren gaybî ihbar ve müjdelerle doludur. En başta Kur’ân-ı Hakîm 33 âyetiyle Risale-i Nur’un cihad-ı manevisini tebşir ediyor. Birinci Şuâ bu meseleye tahsis edilmiştir.

Hazret-i Ali’nin (ra) Celcelutiye’de, Ercuze’de ve Sekîne’de verdiği müjdelerle ilgili olarak da üç Risale yazılmıştır. Bunlar Sekizinci Şuâ, On Sekizinci Lem’a ve Yirmi Sekizinci Lem’adır. Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylanî Hazretleri’nin de müjdeleri vardır. Ona da Sekizinci Lem’a tahsis edilmiştir. 1 Her ne kadar birer Risale boyutunda olmasa da, Şah-ı Nakşıbend’in 2, İmam-ı Rabbanî’nin 3 ve Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin 4 müjdeleri de vardır.

Bütün bu müjdeler Peygamber Efendimiz’in (asm) izni, bilgisi, himmeti ve tasarruf-u kudsîsi dâhilinde verilen müjdelerdir. Zaten Celcelutiye ve Sekîne baştan sona vahiy kaynaklıdır. 5 Dolayısıyla Peygamber Efendimiz’e (asm) aittir.

Nitekim saff-ı evvel Nur Talebelerinden bir mektupta şu tesbitler yer alır: “Onun esası, Nur-u Mahz-ı Kur’ân olduğu ve evliyaullahın âsârından ziyade feyz-i envâr-ı Muhammedîyi hâmil bulunduğu ve Zât-ı Pâk-i Risaletin ondaki hisse ve alâkası ve tasarruf-u kudsîsi, evliyaullahın âsârından ziyade olduğu ve onun mazharı ve tercümanı olan mânevî zâtın mazhariyeti ve kemalâtı ise, o nisbette âlî ve emsalsiz olduğu güneş gibi âşikâr bir hakikattır.” 6

İmtihan Sırrını Korumak Önemlidir

Fakat istikbale ait haberlerin ortak karakteri, haberlerin ima ve remizlerle verilmesi, perdeli ve kapalı bulunması, müteşabih olmasıdır. Bunun hikmeti imtihan sırrını örselememektir. Kur’ân’ın verdiği haberler de, Hazret-i Ali’nin (ra) verdiği haberler de, Gavs-ı Geylanî’nin, Şah-ı Nakşıbend’in ve diğer imamların verdiği haberler de gizlilik karakterlidir, imtihan sırrını zedelemeyecek ölçüdedir.

Peygamber Efendimiz’in (asm) de gerek doğrudan emir suretinde, gerek imamlar diliyle dolaylı olarak, gerekse tasarruf-u kutsî şeklinde Risale-i Nur’un hakkaniyeti hususunda işaretleri mevcuttur. Fakat bu işaretler de imtihan sırrını örselemeyecek biçimde müteşabih bir kalıp içinde verilmiştir.

Öte yandan, Bediüzzaman Hazretleri hizmet hayatını tamamen Peygamber Efendimiz’den (asm) aldığı ölçü ve direktifler doğrultusunda tanzim etmiştir.

Ancak bu ölçü ve direktifler, bu işaret ve haberler, alâka gösteren ehillerince, zamanla anlaşılabilecek tarzdadır. İlân biçiminde ilgisi olan-olmayan herkese duyurulacak haberler değildir.

Öte yandan, Risale-i Nur’un tecdid-i iman hususunda olsun, İslâmiyet’in içtimaî ve siyasî meseleleri hakkında olsun tecdit ölçüsünde yeni düşünceleri hiçbir haber, işaret ve müjdeye ihtiyaç duymaksızın, Risale-i Nur’u eline alıp insafla okuyan herkesin görebileceği netliktedir.

Bazı Enstantaneler

* Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuşlardır ki: “Kıyamet kopuncaya kadar bu din ayakta kalacaktır. Üzerinize hepsi Kureyş’ten on iki halife (veya veli) gelecektir.” 7

* “Muhakkak Allah bu ümmete her yüz senenin başında bir müceddid-i din gönderecektir.” 8

* “Biz Abdülmuttalib’in evlâtları, ceddin seyitleri yedi kişiyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî’dir.” 9

* Bediüzzaman dokuz yaşlarında iken gördüğü bir rüya-yı sadıkada Sırat Köprüsü başında Peygamber Efendimiz’den (asm) ilim istiyor. Peygamber Efendimiz de (asm) “Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilm-i Kur’ân verilecektir.” buyuruyor. 10

* Bediüzzaman bir vakıa-i sadıkada Peygamber Efendimiz’in (asm) tasarruf-u kutsisi altında mühim bir zat tarafından verilen, “İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan et!” emrini alıyor. Ve Kur’ân’a hücum edileceğini, Kur’ân’ın icazını göstermeye kendisinin istihdam edildiğini öğreniyor. 11

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 72. 2- Emirdağ Lâhikası, s. 152. 3- Mektubat, s. 340; Mesnevî-i Nuriye, s. 10; Tarihçe-i Hayat, s. 122. 4- Kastamonu Lâhikası, s. 86, 87. 5- Lem’alar, s. 338. 6- Tarihçe-i Hayat, s. 610. 7- Müslim, İmare, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8- Müsned, Beyhakî, Avn’el-Mabud, Ebu Davud, c. 11/277. 9- Tılsımlar Mecmuası, Tenvir Neşriyat, s. 207; Sünen-i İbni Mace, 10/349. 10- Tarihçe-i Hayat, s. 30. 11- Tarihçe-i Hayat, s. 44, 174; Mektubat, s. 357.