"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hür ses olmak

Süleyman Alp Özcan
15 Kasım 2025, Cumartesi
Hür ses olmak, yalnızca konuşmak veya konuşmamak demek değildir.

Bazen doğruyu bilip susmamak, bazen herkesin sustuğu yerde kelimeleri omuzlamak, bazen de kalabalığın değil vicdanın yanında durmaktır. Hür ses; rüzgâra göre yön değiştirmeyen, baskı gördüğünde eğilmeyen, çıkar karşısında susmayan sestir. Bu sesin kıymeti, ancak susturulmak istendiğinde daha iyi anlaşılır.

Gazetemizin bazı zamanlar gönderilmemesi, geciktirilmesi veya farklı yollarla engellenmeye çalışılması bizi endişelendirmiyor. Çünkü biz neyin peşinde olduğumuzu biliyoruz. Bizim sesimiz bir grubun, bir makamın, bir siyasî tarafın değil; milletin vicdanından yükselen bir sestir. Bu ses ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın, hakikat er ya da geç yolunu bulur. Bir gazetenin posta kutusuna ulaşmasını engellemek, fikrin insan kalbine ulaşmasını engelleyemez.

Yeni Asya’nın hür ses oluşu, yalnızca haber vermekten ibaret değildir. Bir duruşu temsil eder. Adaletin yanında olmayı, hukukun üstünlüğünü savunma- yı, meşveretin değerini hatırlatmayı, hürriyetin bir nimet olduğunu vurgulamayı ifade eder. Çünkü biliyoruz ki insan, hür olduğu zamanda gerçek kimliğini bulur. Hürriyet yalnızca bir siyasî kavram değil, aynı zamanda insanın ruh köküdür. Biz bu sesi taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. Çünkü hür ses olmak demek, her şartta doğruyu söylemek demektir. Rüzgârın estiği yöne göre şekil değiştirmek değil; ilkelerin arkasında sağlam durmak demektir. Bir gazete yalnızca haber basıyorsa, o gazete her gün yeniden biter. Ama bir gazete fikir taşıyorsa, dava taşıyorsa, inanç taşıyorsa, o gazete nesilden nesile devam eder.

Yeni Asya, işte tam olarak burada duruyor: Hakikatin yanında, hürriyetin tarafında, adaletin izinde. 

Hür sesi kısmaya çalışanlara verilecek en güçlü cevap, o sesi daha temiz, daha berrak ve daha cesur şekilde duyurmaktır. Bizim sesimiz kısılmaya çalışıldıkça daha da güçlenir. Çünkü biliyoruz ki hakikatin sesi, engellerle değil sadakatle büyür.

Bugün hür ses olmak zor ama değerlidir. Kolay olan susmak, görmezden gelmek, akıntıya kapılmaktır. Fakat biz kolay olanı değil doğru olanı seçiyoruz. Çünkü hür ses olmak bir yayın politikası değil; bir ahlak, bir duruş, bir iman meselesidir. İşte bu yüzden Yeni Asya...

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Yurdun iç ve doğu bölgelerine sağanak yağış uyarısı

    Şam'da art arda iki patlama sesi duyuldu

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    ABD'de 20 Kongre üyesi: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek

    Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet eden Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi

    Guardiola'dan öldürülen 400'den Filistinli sporcu için dayanışma çağrısı

    YKS 2026, 20-21 Haziran'da yapılacak

    Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda

    Gazze’deki ateşkes kırılgan

    Gözler kara kutuda

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu

    Tıbbî yardım beklerken öldüler

    Hayvanlar telef oluyor

    Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’e dua ile
    Genel

    Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Bediüzzaman’ı dinlemedik, 125 yıl kaybettik
    Genel

    Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.