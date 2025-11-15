Hür ses olmak, yalnızca konuşmak veya konuşmamak demek değildir.

Bazen doğruyu bilip susmamak, bazen herkesin sustuğu yerde kelimeleri omuzlamak, bazen de kalabalığın değil vicdanın yanında durmaktır. Hür ses; rüzgâra göre yön değiştirmeyen, baskı gördüğünde eğilmeyen, çıkar karşısında susmayan sestir. Bu sesin kıymeti, ancak susturulmak istendiğinde daha iyi anlaşılır.

Gazetemizin bazı zamanlar gönderilmemesi, geciktirilmesi veya farklı yollarla engellenmeye çalışılması bizi endişelendirmiyor. Çünkü biz neyin peşinde olduğumuzu biliyoruz. Bizim sesimiz bir grubun, bir makamın, bir siyasî tarafın değil; milletin vicdanından yükselen bir sestir. Bu ses ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın, hakikat er ya da geç yolunu bulur. Bir gazetenin posta kutusuna ulaşmasını engellemek, fikrin insan kalbine ulaşmasını engelleyemez.

Yeni Asya’nın hür ses oluşu, yalnızca haber vermekten ibaret değildir. Bir duruşu temsil eder. Adaletin yanında olmayı, hukukun üstünlüğünü savunma- yı, meşveretin değerini hatırlatmayı, hürriyetin bir nimet olduğunu vurgulamayı ifade eder. Çünkü biliyoruz ki insan, hür olduğu zamanda gerçek kimliğini bulur. Hürriyet yalnızca bir siyasî kavram değil, aynı zamanda insanın ruh köküdür. Biz bu sesi taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. Çünkü hür ses olmak demek, her şartta doğruyu söylemek demektir. Rüzgârın estiği yöne göre şekil değiştirmek değil; ilkelerin arkasında sağlam durmak demektir. Bir gazete yalnızca haber basıyorsa, o gazete her gün yeniden biter. Ama bir gazete fikir taşıyorsa, dava taşıyorsa, inanç taşıyorsa, o gazete nesilden nesile devam eder.

Yeni Asya, işte tam olarak burada duruyor: Hakikatin yanında, hürriyetin tarafında, adaletin izinde.

Hür sesi kısmaya çalışanlara verilecek en güçlü cevap, o sesi daha temiz, daha berrak ve daha cesur şekilde duyurmaktır. Bizim sesimiz kısılmaya çalışıldıkça daha da güçlenir. Çünkü biliyoruz ki hakikatin sesi, engellerle değil sadakatle büyür.

Bugün hür ses olmak zor ama değerlidir. Kolay olan susmak, görmezden gelmek, akıntıya kapılmaktır. Fakat biz kolay olanı değil doğru olanı seçiyoruz. Çünkü hür ses olmak bir yayın politikası değil; bir ahlak, bir duruş, bir iman meselesidir. İşte bu yüzden Yeni Asya...

