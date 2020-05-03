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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Eller semaya

03 Mayıs 2020, Pazar
Bizim Aile dergisi 364. sayısında“Eller semaya” kapak başlığıyla okuyucularını duaya davet ediyor.

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Mayıs sayısında “Duânın ehemmiyeti” konusunu ele alıyor. Şefkat ve merhametin  her yeri kuşattığı Ramazan ayında, özellikle duâya çok daha fazla ihtiyacımız olan şu günlerde duanın ehemmiyetini bir kez daha hatırlatıyor. Duâ ayı olan Ramazan’da ellerimizin semada buluşması için okuyucularını duâya dâvet ediyor. 

Şifa kaynağı Kur’an

Bu ay dergide çok ibret verici, bir o kadar da güzel bir hadiseye yer veriliyor. İşitme engellilere işaret diliyle, görme engellilere Braille alfabesiyle Kur’ân ve din eğitimi veren Şeyma Erkoç’un anlatımıyla, engelli öğrencilerin azim ve başarıları anlatılıyor. Gayret ve inançlarına hayran kalmamak elde değil. Onları tanıdıktan sonra asıl engelin kimde olduğuna siz karar verin.

Meryem Tortuk’a rahmet dualarıyla

2016’nın Mayıs ayında vefat eden dergi editörlerinden Meryem Tortuk, vefatının 4. Senesinde rahmetle yâd edildi. Bu vesileyle, onun yıllar önce yazmış olduğu bu temennisine yer verildi: “Bulutlarla saklambaç oynayacağım yine, gökyüzü tarlasında bir oyun bahçem olacak. Dünyanın her yerinden gelen çocuklarla birlikte oyunlar oynayacağız orada. Yıldızlar lambamız, ay salıncağımız, dünya kaydırağımız olacak...”

Ramazan’ı şenlendirecek sayfalar

Dergide birçok renkli sayfalar daha yer alıyor. “Evlilikte ve eş seçiminde farklılıkların önemi”ni Evlilik, “Koronavirüs tehditi hayatlarımızı ve duygularımızı nasıl etkiledi”ğini Röportaj, Bağışıklığımızı nasıl güçlendirmemiz gerektiğini Sağlık, Ramazan’da yapabileceğiniz yemekleri Lezzetli Tarifler, Çocukların evde oynayabilecekleri oyunları Oyun ve birbirinden güzel birçok yazıyı diğer sayfalarda bulabilirsiniz. 

HABER - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Etiketler: Bizim Aile
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