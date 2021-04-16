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16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Isparta’da Risale-i Nur dağıtıldı

16 Nisan 2021, Cuma
“Şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif...” hakikatinden ilhamen geçen sene yaklaşık 500 adet ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizi bu sene de ayların sultanı olan Ramazan ayında “Ramazan İktisat Şükür Risaleleri”ni Isparta’nın en işlek cadde ve sokaklarındaki iş yerlerine 1’er adet “Ramazan İktisat Şükür Risaleleri”nden ve yine korona münasebeti ile de 1’er adet “Hastalar Risalesi” hediye olarak tanıtım amaçlı dağıtıldı.

Ramazanın ilk gününde yaklaşık 100 mağazaya ulaştırılan hediye risaleler çok büyük bir ilgi ve memnuniyet ile karşılandı. Hatta  öncesinde tahmin edemeyeceğimiz mağazalardan dahi dağıtım esnasında ortalama 20 şer adet rica edildi ki hem çalışanlarına hem müşterilerine hemen orada “Ramazan ve Hastalar Risalelerini” tevzi edilmeye başlandı. Ramazan’ı Şerif’te herkes için maddî-manevî hayırlar duâsı ile...

Avukatlara ‘Divan-ı Harb-i Örfî’ ile ‘Adalet ve Hürriyet’

5 Nisan Pazartesi “Avukatlar günü” münasebeti ile Yeni Asya Neşriyattan yayınlanmış olan hukukçu Prof. Dr Ahmet Battal’ın kaleme aldığı “Adalet ve Hürriyet” adlı kitabından 1 adet ve 1 adet de Bediüzzaman Said Nursî’nin “Divan-ı Harb-i Örfi” adlı eserlerini Yeni Asya poşetlerimize koyup, 52 adet hediye poşetimizi, başta Isparta Barosu ve avukat bürolarına tanıtım için hediye ettik.

Bürolarındaki avukatlar “avukatlar gününde” bu hediye-tanıtım faaliyetinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ettiler, çok çok teşekkür ettiler ve diğer avukat arkadaşları içinde fazla isteyenler dahi oldu. Bürolarda ortalama 2-3 avukat bulunduğu için yaklaşık 150 avukata hediyelerimizi ulaştırmış olmamızın sevincini yaşamaktayız.

Isparta-Yeni Asya

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