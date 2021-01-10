İzmit’te dergi seferberliği

Okurlarını, dergilere abone yapma gayreti içerisinde olan İzmit Yeni Asya, Bizim Aile, Köprü, Can Kardeş ve Genç Yorum dergilerine yıllık abone olanlara Köprü dergisi hediye şeklinde düzenlenen kampanyayı bütün enerjisiyle destekledi.

Yeni Asya Neşriyat’ın 1980’lerden beri devam eden, Bizim Aile, Köprü, Can Kardeş ve Genç Yorum dergilerine yıllık abone olanlara, Köprü dergisi hediye şeklinde düzenlenen kampanyayı İzmit Yeni Asya Kitabevi, bütün enerjisiyle destekledi. İzmit, okuyucularını 1 değil, 4 dergiye abone yapma gayreti içerisinde. İzmit Yeni Asya Kiyapevi, bütün dergilere abone olmanın ehemmiyetini, Yeni Asya yayınlarına sahip çıkılması gerektiğini ve zam karşılığında baskı sayısını arttırmak durumunda kalan dergilerimizin satışının daha çok yapılması gerektiğini anlattı.

‘Hizmete devam’

Kırka yakın abone yapıldığını hedefin, yüzün üzerinde abonelik olduğunu söyleyen İzmit Yeni Asya Bürosu ise, yıllık abonelik ücret konusunda da çok esnek olunacağını belirtti. Dergilerin hepsini okuyamayanlar için dergileri ihtiyaç sahiplerine verilmek suretiyle de çalışmaların mevcut olduğunu aktaran İzmit Yeni Asya Bürosu, ekstra yıllık aboneliklerde bütün dergileri hapishanelere de verebilmekte olduklarını ifade etti. Katılım için son gün 15 Ocak olarak belirlendi. ‘Hizmete devam’ diyen İzmit Yeni Asya, kampanyaya destek bekliyor.

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HABER: Ahmet Cemİl ÇÖKREN