"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

İzmit’te dergi seferberliği

10 Ocak 2021, Pazar 22:45
Okurlarını, dergilere abone yapma gayreti içerisinde olan İzmit Yeni Asya, Bizim Aile, Köprü, Can Kardeş ve Genç Yorum dergilerine yıllık abone olanlara Köprü dergisi hediye şeklinde düzenlenen kampanyayı bütün enerjisiyle destekledi.

Yeni Asya Neşriyat’ın 1980’lerden beri devam eden, Bizim Aile, Köprü, Can Kardeş ve Genç Yorum dergilerine yıllık abone olanlara, Köprü dergisi hediye şeklinde düzenlenen kampanyayı İzmit Yeni Asya Kitabevi, bütün enerjisiyle destekledi. İzmit, okuyucularını 1 değil, 4 dergiye abone yapma gayreti içerisinde. İzmit Yeni Asya Kiyapevi, bütün dergilere abone olmanın ehemmiyetini, Yeni Asya yayınlarına sahip çıkılması gerektiğini ve zam karşılığında baskı sayısını arttırmak durumunda kalan dergilerimizin satışının daha çok yapılması gerektiğini anlattı. 

‘Hizmete devam’

Kırka yakın abone yapıldığını hedefin, yüzün üzerinde abonelik olduğunu söyleyen İzmit Yeni Asya Bürosu ise, yıllık abonelik ücret konusunda da çok esnek olunacağını belirtti. Dergilerin hepsini okuyamayanlar için dergileri ihtiyaç sahiplerine verilmek suretiyle de çalışmaların mevcut olduğunu aktaran İzmit Yeni Asya Bürosu, ekstra yıllık aboneliklerde bütün dergileri hapishanelere de verebilmekte olduklarını ifade etti. Katılım için son gün 15 Ocak olarak belirlendi. ‘Hizmete devam’ diyen İzmit Yeni Asya, kampanyaya destek bekliyor. 

WhatsApp destek hattı : 0533 598 77 29

HABER: Ahmet Cemİl ÇÖKREN

Etiketler: İzmit, dergi, seferberlik
Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'

    'Bağımsız medya kuşatma altında'

    Düşen uçakta 3 bebek ve 7 çocuk

    Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İzmit’te dergi seferberliği

    AB: Diyalog için hazırız

    'Su kıtlığı gıda güvenliğini tehlikeye sokar'

    Boğaziçi mezunları: Biz de kabul etmiyoruz

    ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

    Türkiye'de 9 bin 138 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

    Diyarbakır şehidi duâlarla...

    'Sağlık çalışanlarında aşılama başlamalı'

    Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı

    Tahran'da hava kirliliği tehlike arz ediyor

    Hulusi Akar Libyalı mevkidaşı ile görüştü

    Moskova'da Karabağ zirvesi

    Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

    Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

    Marmara'da yağışlar yüzde 47 azaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'
    Süleyman KÖSMENE

    Cami kürsüleri ne ile meşgul?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Galiba roller değişti
    Şükrü BULUT

    Büyük değişimin eşiğinde Risale-i Nur’un yeni paradigmaları…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderperest akıllar ne durumda?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ahmet Feyzi Kul Ağabey çok güzel konuşurdu
    Mehmet KARA

    Tartışma yanlış noktadan yapılıyor
    M. Said ZEKİ

    İslâm sadece sizin mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın hamallara yaptığı telkinat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.