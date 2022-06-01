Hür kadınlar

Bediüzzaman Hazretleri, Tesettür Risalesi yüzünden idam cezasıyla yargılandığı Eskişehir Mahkemesi’nde muhteşem bir savunma yapar.

Sefih medeniyetin Kur’ân’ın tesettür emrine muhalefet etmesinin İngilizlerin sömürgecilik planının parçası olduğunu ifade eder. Gerçekten de tarih boyunca İngiltere sömürü için bakanlık kuracak kadar sistematiktir.

SÖMÜRGE BAKANLIĞI VE KADINLAR

İngiliz ajanı Mr. Humprey’in raporu, sömürgecilerin Müslüman kadınları kullanma planlarına ilişkin ilginç bir belgedir. Yaklaşık 300 yıl önce hazırlanmıştır: “1710 senesinde, İngiltere Sömürgeler Bakanlığı tarafından Türkiye, Mısır, Irak, İran, Suriye gibi İslâm ülkelerini Batılılaşması için daha önce tasarlanmış planlar ve bol miktarda para ile yola çıktık. Yaptığımız araştırmaların sonucunda halkı Müslüman olan ülkelerde bugünkü duruma nasıl geldiklerine dair 20 maddelik bir rapor elde ettik.’’ Raporun kadınlarla ilgili bölümü şöyledir: “İslâm toplumunda kadının hiçbir işe yarayamayacağı ve faydasız hatta zararlı bir varlık olduğu inancını yerleştirmek ve yaymak’’ (Sistem İçinde Kadın, Cihan Aktaş, Beyan Yayınları, 1988)

SABUN KÖPÜĞÜ HAYATLAR

Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle “Avrupa’nın zalimleri Asya’nın münafıkları”nın birlikte çalışmasıyla bu plan her dönem güncellenerek halen devam etmektedir. Sömürgeci zihniyetin kuşatma planlarında vazgeçilmez değerlerinden biri de kadındır. Kendi iradesi yokmuş gibi moda, alış veriş dünyası, televizyon dizileri, reklâmlar, müzik, sinema gibi vasıtaların desteği ile giyimi, kuşamı, evi, çalışma hayatı, düğünü, evliliği, anneliği, eşiyle iletişimi, hep sömürgeci zihniyet tarafından düzenlenir, değiştirilmeye çalışılır.

KUR’AN MEDENİYETİ

Kur’ân medeniyetinin kadınlara sunduğu hayat modeliyse anne sütü gibi fıtrî ve geliştiricidir. Kendi aklı ve iradesiyle kadına hayatını inşa ettirir. Giyimini, kuşamını, evini, çalışma hayatını, düğününü, evliliğini, anneliğini, eşiyle iletişimini, hayatın binbir halini severek ve kendi tercihiyle imandan gelen bir şuurla meşrû helâl daire içinde düzenler, değiştirir, yeniler.

HÜLÂSA

Kur’ân medeniyeti kadını nefsinin ve sömürgeci zihniyetin manevî hapsinden kurtarır, ona hürriyetini hediye eder.