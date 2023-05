Hz. Ali’den (ra) eğitim dersleri

Günümüzün en önemli meselesi ahlâklı insanlar yetiştirmek: Din ile irtibatının olmadığını söyleyip hak yemeyen, doğrudan yana olan insanlara şahit olurken beri yanda dindar kimliğini ön plana çıkarıp türlü hesaplar peşinde olanlarla da iç içe yaşıyoruz. Ahirzaman imtihanındayız hepimiz!

Bediüzzaman Hazretlerinin “Lemeat” isimli eserinde ifade ettiği gibi “Her kafirin her vasfı küfürden olmadığı gibi, her Müslümanın da her vasfı Müslim olmayabiliyor.”

Geçen haftalardaki “Yedi edep: Doğruluk pusulası” yazımızda Batıda uzmanların ebeveynlere yönelik tavsiyelerine yer vermiştik. Bu yazımızda da Peygamberimizin “ilmin kapısı” dediği Hz. Ali’nin (ra) oğlu Hz. Hasan (ra) ile yaptığı bir sohbete yer verelim. Hz. Ali’nin çocuk eğitiminde en çok kullandığı yöntemlerden biri de soru-cevap tekniği.

İslam alimleri Hz. Hasan’ın verdiği cevapların onun Kur’an terbiyesini en güzel şekilde yaşadığının delili olduğunu belirtiyorlar.

EY OĞLUM!

İstikamet nedir?

— Ey babacığım! İstikamet, kötülüğü iyilikle önlemektir.

— Şeref nedir?

— Halkını eğitmek, bu sırada yaptıkları hataları kaldırabilmektir.

— Başka nedir?

— Kardeşlerin ile anlaşmak, komşularını korumaktır.

— Mürüvvet nedir?

— Kişinin iffetli olması ve hatalarını sürekli düzeltmesidir.

— Dikkat nedir?

— Sıradan işleri önemsemek, basit de olsa kötülükten uzak durmaktır.

— Islah nedir?

— Önce kendini kötülüklerden korumak, sonra yakınlarının iyi olması için gayret göstermektir.

— Semahat nedir?

— Kolay ve zor zamanlarda adaletten ayrılmamaktır.

— Cimrilik nedir?

— Elindekini şeref vesilesi, infak ettiğini kayıp ve zayi saymandır.

— Kardeşlik nedir?

— Zor ve rahat zamanlarda vefalı olmaktır.

— Korkaklık nedir?

— Dostuna karşı cüretli, düşmanına karşı çekingen olmaktır.

— Ganimet nedir?

— Takvaya yönelmek, dünyaya meyletmemek peşinde koşulması gereken ganimettir.

— Hilm nedir?

— Nefsine hâkim olup kızgınlığı yenmektir.

— Zenginlik nedir?

— Az dahi olsa, Allah’ın taksimine razı olmak. Asıl zenginlik müstağni olmaktır.

— Fakirlik nedir?

— Her şeye heveslenmek, istemektir.

— Menfaat nedir?

— Çok cesaretli olup insanların en güçlüsünü yenmektir.

— Zillet nedir?

— Saldırı anında korkmaktır.

— Cesaret nedir?

— Akranları ile mücadele edebilmektir.

— Külfet nedir?

— Kendini ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşmaktır.

— Akıl nedir?

— Kalbi korunması istenen her şeyden korumaktır.

— Övgü nedir?

— Güzel şeyleri yapıp, kötü şeylerden sakınmaktır.

— Güven nedir?

— Sürekli hilm, yakınlarına şefkat, insanların suizan edeceği şeylerden kaçınmaktır.

— Sefahat nedir?

— Dünyaya dalmak, kötülüğe sürükleyen kişilerle arkadaşlık etmektir.

— Gaflet nedir?

— Camileri terk edip fesatçı insanlara itaat etmektir.

— Mahrumiyet nedir?

— Sana arz edilen nasibini almamaktır.

— Güzellik nedir?

— Ahlak güzelliğidir.

— İman ile yakin arasında ne kadar mesafe vardır.

— Dört parmak ara vardır.

— Nasıl?

— İman kulağının duyduğu, kalbinin tasdik ettiği her şeydir. Yakin ise gözünün gördüğü ve kalbin kabul edip mutmain olduğu şeylerdir. Göz ile kulak arasında ise yalnızca dört parmak vardır. (İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye)