Şefkat ihlâsla zinetlendiğinde

Sosyal Bilimciler 21. yüzyılı kadınların asrı olarak nitelendiriyorlar.

Bütün medeniyetlerde tarih boyunca kadın şüphesiz önemli bir rol oynadı. Şimdilerde belki de hiçbir asırda olmadığı kadar reklâmlarda, sinema endüstrisinde, TV dizilerinde, moda, müzik sektörlerinde başrolde!

Kadınlığa mahsus letafetleri, gençlik ve güzellikleri sefih medeniyetin kurtlar sofrasında baş köşesinde…

Sefih medeniyet, nefis ve şeytanın hâkimiyetiyle insanlara Allah’ı, ahireti, ölümü hatırlatacak her şeyden titizlikle kaçınıyor. O yüzden kadının tesettürü konusundaki tartışmalar da uzun yıllardır dolu dizgin devam etmekte.

İşin güzel yanı fıtratına dönüş yapan kadınların sayısının gün geçtikçe artması. Medyada gün geçmiyor ki birinin öyküsünü okumayalım!

Kadının ihlâsla zinetlenmiş şefkati önce kendi yaralarını, sonra da yakın çevresindekileri tedavi etmesi için etkili bir ilâç gibi. Her şeyin menfaat üzerine döndüğü bu zamanda kızkardeşlerimizdeki ihlâslı şefkat, kardeşlik ve yardımlaşma iksir gibi etkiliyor hepimizi.

KADINLAR VE EKİP ÇALIŞMALARI

Taksimül âmal, mesailerin tanzimi, teşrikül mesai… Yani bugünkü tabirleriyle ekip çalışması ve iş bölümü. Bediüzzaman Hazretleri bu tabirleri İhlâs Risalelerinde sıklıkla kullanmakta.

“Bütünü küçük parçalara ayırmak ve her bir parçayı birine vazife olarak vermek. Neticeyi kontrol etmek” olarak kabaca özetleyebileceğimiz bu metotlar günümüzde iş dünyasında başarıyla uygulanmakta.

İşte Risalelerden gülümseyerek okuduğum bu bölümden kadınların erkeklere nazaran ekip çalışmasına ve iş bölümüne erkeklerden daha yatkın olduğunu anlıyorum. Bediüzzaman Hazretleri’nin kâinattan tefekkür örnekleri üzerine oturttuğu misaller eşsiz: “Aslanlar güçlerine güvendikleri için tek yaşarlar, ittifaka ihtiyaç duymazlar. Tilkiler ve yabani keçilerse kurt saldırılarından korunmak için sürüler halinde yaşarlar.” (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 20. Lem’a, s. 381)

LÂTİF VE ZARİF BİR KUR’ÂN NÜKTESİ

“Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve tesirlisi, cins-i lâtiflerin cemiyetidir” der Bediüzzaman Hazretleri.

Peki nasıl oluyor da zayıf, narin, lâtif bir yapıya sahip olan kadın cemiyetleri şiddetli ve tesirli bir hale gelebiliyor?

Bediüzzaman Hazretleri, bu sorunun cevabını Kur’ân’dan Yusuf ve Hucurat Sûreleri’ndeki bir sırrı açıklayarak cevaplar. Yusuf Sûresi’nde kadınlarla ilgili bir bölümde erkeklik fiili, Hucurat Sûresi’nde erkeklerle ilgili bir âyette de kadınlara mahsus olan fiil kullanılmıştır.

Bu Kur’ân nüktesini “Zayıfların şahs-ı mane- visi ve cemiyeti kavidir. Kavilerin cemiyeti ve şahs-ı manevisi zayıftır. Kaviler güçlerine güvendikleri için ittifaka ihtiyaç hissetmezler. Zayıflar âcizliklerini bildikleri için ittifak ederler cemiyet halinde yaşarlar” şeklinde izah eder.

HÜLÂSA

İnançlı hanımlar olarak yapmamız gereken zaten içimize yerleştirilmiş olan bu özelliği bekaya yönelik olan hizmetlerimizde ihlâsla, samimiyetle, ilimle kullanmaya çalışmak.

Bediüzzaman Hazretleri’nin hadis-i şeriflerden çıkardığı netice biz hanımlara bir müjde hükmünde:

“Kadınlarda o seciye-i fıtrî olan şefkat kahramanlığı bozulmamış. Bu seciye-i fıtrî ehl-i İslâmda ahirzamanda büyük bir hizmet ve hayat-ı içtimâiyede İslâm dairesinde bir esas olacağına o gibi hadis-i şerifler işaret edip remzen haber veriyorlar.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hanımlar Rehberi)