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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Taklit edilmez bir turra: Kadın fıtratı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
31 Mart 2021, Çarşamba
Kadın fıtratı, taklidi imkânsız bir mühür gibi dünyanın hangi coğrafyasına gidilirse gidilsin değişmeyen yapıdadır.

Bütün kadınlar, insan, anne, eş, ev hanımı, çalışan kadın… gibi bir çok sıfatı taşımaktan gelen zorlukları farklı dozlarda bütün dünyada yaşamaktadırlar. 

Gelişen haberleşme teknolojileri sayesinde fark ediyoruz ki, sadece ülkemizde değil bütün dünyada kadın olmak zordur. Hem de çok zor. 

İşte, Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği Hanımlar Rehberi’nde kadının kendi iç dünyası, aile hayatı, eşi-çocukları ile iletişimi konusunda yaşayabileceği problemlere Kur’ânî çözümler âdeta “koruyucu hekimlik” gibi şefkat ve merhametle sıralanmaktadır. 

Kadın ve çiçek

“Yapan bilir” düsturunca kadını incecik san’atlarıyla âdeta dantel letafetiyle dokuyan Usta San’atkâr, onun hayatı boyunca karşılaşabileceği bütün problemleri de biliyor. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin kadın fıtratı üzerine eşsiz tahlillerinin yer aldığı Risalelerden biri de Sözler isimli eseridir. 32. Söz’ün Üçüncü Mevkıfı’nda mahir bir ressam ve heykeltıraş olan Zatın, insan cins-i lâtifinden gayet güzel bir hasnanın heykelini yapma isteğinden bahseder. Kadında tecellî eden san’atlardan San’atkârın yüceliğine uzanan bir çizgide kadın fıtratını analiz eder. 

Güzel yaratılış, ahlâk, sevimli evlaâlar gibi nimetlerle bir çiçekte olduğu gibi kadında da akseden esma-i İlâhîyi zikreder: 

Musavvir, Mukaddir, Munazzım, Alim, Hakim, Sani, Bari, Latif, Kerim, Vedud, Rahim, Rahman, Hannan, Cemîl-i Zülkemâl, Kâmil-i Zülcemâl… Bu nimetleri ihsan eden Zat hakiki bir şevk, safi bir muhabbet ve şefkatle yoğrulmuş halis bir şükür ister.

Evet, Usta San’atkâr muhteşem san’at eserinin başına gelmesi muhtemel olaylara çözüm yollarını, açıklamalı bir kılavuz kitapla ve bu kılavuzun nasıl uygulanacağını göstermekle vazifeli bir rehberle izah ediyor. Kitaba ve rehbere sadık kalıp kalmamak, sonuçlarına katlanmak şartıyla kadının hür iradesine bırakılmış. 

Kendisini yapan San’atkârın ve O’nun vazifelendirdiği Rehberin (asm) kurallarına mı tâbi olacak, yoksa heveslerinin esareti altında özgürlük zannettiği başıboşluğu mu tercih edecek? İşte kadını bekleyen, onun bütün dünya yaşantısını ve ölüm sonrası hayatını etkileyecek olan yol ayrımı… 

Hülasa

Günümüz modern hayatında yer alan Amazonları andıran “özgür” kadından, Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva’nın peygamber şeriatına uymayan âsi kızlarına kadar uzanan ve ebedî esaretine mal olan köklü tercih. İmtihan sırrı tercihlerde gizli!

(Bizim Aile Dergisi, Mart 2021 sayısından kısaltılmıştır)

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