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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Van’da Bediüzzaman günleri…

Yasemin GÜLEÇYÜZ
03 Temmuz 2024, Çarşamba
‘’’Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur’ diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için Van çok kıymettardır…’’ (Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası)

Van Bediüzzaman Hazretlerinin ‘medresetüzehra eğitim projesinin’ temelinin atıldığı ‘şirin’ bir şehir.  Bediüzzaman Osmanlının son döneminde ‘cehalet-zaruret-ihtilaf’ düşmanlarını ‘sanat-marifet-ittifak’ ile yenebilmek için din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir merkez hedefiyle  bu projeyi hazırlar ve padişaha sunar. Onu engellemek isteyenler, araya giren savaşlar ve ardından yaşanan malum gelişmeler projeyi geciktirir. Ömrünün son demlerine kadar Bediüzzaman Hazretleri bu eğitim projesi için gayret sarf eder. 

29 Haziran 2024 tarihinde mevlüt ile birlikte açılışı yapılan Van Bediüzzaman Külliyemiz inşallah vesile olacağı iman hizmetleriyle medresetüzehranın bir şubesi olacaktır. Bediüzzaman’ın ‘içinde evladım tutuşmuş yanıyor’ dediği dehşetli manevi  yangına bir nebze çare olacaktır. Dualarımız bu yöndedir. 

Van şefkat kahramanları

Bediüzzaman Mevlidi ve Külliye açılışı için Ağrı, Muş, Hakkari, Diyarbakır, Urfa gibi yakın illerden gelenler olduğu gibi Düzce, Karabük, İstanbul, Maraş, İsparta gibi şehirlerden de ailecek yoğun katılım vardı. (Antalya’ ya özel izah yapalım. Bir otobüs organize ettikleri Doğu Turunda Van Külliye açılışı ve Mevlütte bulunacak şekilde yaptıkları düzenleme gerçekten takdire değerdi. Sonrasında turlarına devam ettiler.)

Külliye aynen Barla Yeni Asya Tesislerinde olduğu gibi ders salonları ve ailecek kalınabilecek her ayrıntısı düşünülerek donatılmış odalardan oluşuyor. Dairelerde mutfak bölümü ihtiyacınız olacak her şey planlanarak hazırlanmış. Katlar arasında asansör de ihmal edilmemiş. 

Hanımlara ait hizmet bölümünün de açılışı Fetih Suresinden ayetler ve salavatlarla birlikte yapıldı. ‘Çaycı Emin’ abinin adının verildiği hanımların ders mekanında ders akabinde kalabalık misafirlerle tek tek ilgilenip latif ikramlarda bulundular. Vanlı hanım kardeşlerimize hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ‘’Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir’’ (Şura Suresi, 38.) emri gereğince çok güzel hizmetlere vesile olup birbirlerine kuvvet vereceklerine inanıyoruz.  

‘’Bediüzzaman’ın Van Hayatı’’ Paneli 

‘’Bediüzzaman’ın Van Hayatı’’ Paneli 28 Haziran 2024 Cuma akşamı yine Bediüzzaman Külliyesinde beylere ait Zübeyir Gündüzalp Salonunda gerçekleşti. A’dan Z’ye güzel organize edilmiş paneli biz hanımlar ses sistemiyle Çaycı Emin Çayırlı salonundan dinledik. İzzet Atik’in açış konuşmasıyla Hayrettin Huyut moderatörlüğünde Prof. Dr. Nureddin Abut’tan Hüve Nüktesi sırlarını, Prof. Dr. Hüseyin Çelik’ten Bediüzzaman’ın Van hayatı ve güncel yorumlarını, Kazım Güleçyüz’den Medresetüzzehra konusunu dinlemek istifadeliydi.  

Remziye Abla

Paneli dinlemek ve Külliyeyi ziyaret için kıymetli Remziye Bozkurt ablanın da teşrif etmesi gerçekten çok ibretliydi. İlerlemiş yaşına rağmen genç hanımların koluna girmesiyle ya da baston desteği ile yürüyebiliyordu. Oturduğu koltuktan paneli baştan sona gözleri kapalı dikkatle dinledi. Bir ara ses kısıldığında ‘sesi açın duyamıyorum’ dedi. Mikrofon sesi açıldığında ‘tamam’ demesi ‘demek ki gözleri kapalı dinledi, uyumuyordu’ diye düşündürttü. Beylerin Panel programı bittiğinde ricamız üzerine kürsüye geçip bize belki de hiç bir yerde duymadığımız Van’a ait Nur ilahilerinden söyledi (Ağla Erek, Van Kalesi…). Ezberinden Risale-i Nurdan bölümlerden ders yaptı. ‘Haydi şimdi sizler sırayla birer vecize söyleyin’ diyerek hepimizi gülümseten latifeler de yaptı. Aslında bizim açılış programımız sanki Cuma akşamı yapılmış oldu. On yıl önce tanıştığımızda o tatlı Van şivesiyle, “Bilirsiniz dünyada insana tam huzur veren üç şey vardır: “Sohbet-i ihvan, tilâveti Kur’ân, münâcat-ı Rahman. Bu sözü şimdi biz yaşıyoruz” demişti. Aynen öyle oldu. Cuma akşamı sonrası Cumartesi günü de Hz. Ömer Camiinde Mevlide gelmesi, hanımlarla da görüşmesi birçok açıdan Üstadımızın ‘müsbet hareket’ düsturunun canlı bir misaliydi. Elhamdülillah.

Hülasa

Van Külliyesinin inşasında, düzenlenmesinde, mevlid ve panelin organizesinde, kitap imza programlarının düzenlemesinde emeği geçen tüm abi ve ablalarımıza, kardeşlerimize teşekkür ve dua ediyoruz. Bu güzel günleri nasip eden Rabbimize binler şükürler…

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