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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

2021 Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimlerimiz çıktı

Yeni Asya'dan Size
09 Kasım 2020, Pazartesi
Gazetemizde çıkan ilanlarda da duyurulduğu gibi, 2021 Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimlerimiz çıktı.

Bediüzzaman Takvimi ayet ve hadis, Siyer-i Nebi, Risale-i Nur’dan hürriyet-adalet-meşveret bahisleri, Külliyattan dualar, vecizeler ve diğer bilgilerden oluşan zengin muhtevasıyla elinizde olacak.

365 yaprak, 2 bölge ve 80 ilin namaz vakitleri ile.

Ve 28x40 ebadında 4 karton çeşidiyle.

Fiyatı 30 TL.

Yeni Asya Takviminde bloklar üç bölge halinde ve 80 ilin namaz vakitlerini kapsayacak şekilde 365 yapraklı olarak hazırlandı.

Her sene olduğu gibi günün tarihi, düşündürücü vecizeler ve faydalı bilgilerle.

Takvim kartonlarımız da 25x35 ebadında 4 çeşit basıldı.

Fiyatı 10 TL.

Takvimler, temsilcilerimize talepleri sayısınca gönderiliyor.

Yeni taleplerinizi bekliyoruz.

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E-GAZETE KAMPANYAMIZ

Ay başında başlattığımız ikinci e-gazete abone kampanyamız devam ediyor.

Kampanyada, e-gazeteye 12 ay abone olan herkes, fazladan bir ay da ücretsiz abonelik kazanmış olacak.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, çoktandır devam eden ve medyanın tamamını etkileyen ağır kriz ortamına ilaveten, korona salgınıyla birlikte gazete dağıtımında baş gösteren sıkıntılar, yaş sınırlamaları sebebiyle özellikle 65 yaş ve üstü okurların gazeteye ulaşmasının çok zorlaşması, hattâ sokağa çıkma yasağı günlerinde imkânsızlaşması, e-gazete alternatifini öne çıkardı.

Nisan’daki bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği kampanyamızın devamı olarak başlattığımız yeni kampanyaya da sahip çıkılmasını diliyor ve bekliyoruz.

Tabiî, basılı kâğıt gazeteyi ihmal etmemek kaydıyla.

Risale-i Nur’un medyadaki dili, hem basılı medyada, hem dijital ortamlarda sizin sahip çıkmanız ve desteğinizle hizmetini kıyamete kadar devam ettirecek inşaallah.

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4’LÜ KÜLLİYAT KAMPANYAMIZ

Eşzamanlı olarak, dört ayrı Külliyat versiyonumuzun indirimli fiyatlarla okurlara sunulduğu kampanyamız da devam ediyor. 

Bütçenize ve tercihinize göre arzu ettiğinizi seçerek kütüphanenize kazandırabilir veya cezaevleri başta olmak üzere talep edenlere ulaştırabilirsiniz.

Detaylar yeniasyakitap.com’da.

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