23 Mart özel sayımız

Üstad Bediüzzaman’ın 60. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırlığına devam ettiğimiz 23 Mart özel sayımızdan bazı anekdotları buradan paylaşalım ki, okuyucularımız o günkü muhtevamız hakkında şimdiden ön bilgi sahibi olsunlar ve o güne yönelik çalışmalarını bu bilgiyle organize etsinler.

İşte o sayımızda yer alacak tesbitlerden bazı seçmeler:

Prof. Dr. Said Ramazan el-Buti (şehit Suriyeli alim): Bediüzzaman sadece Arap toplumu için değil, bütün dünya için bir örnek. Arap dünyasında davetçi insanlar kendiler ile devlet ve siyaset arasındaki dengeyi kuramıyorlar. Ya siyasete girip kendilerini kaybediyorlar. Ya bir şekilde silâha sarılıyorlar. Ya çatışacak, ya da siyasete girip onlar gibi olacak; o zaman da irşad vazifesi de yok olacak tabiî. Demek onlar bir örneğe muhtaç. Örnek de Bediüzzaman’ın metodu. Hiçbir şekilde silâhla mücadele etmiyor, asayişi ihlâl etmiyor, siyasete girmiyor ve kendi davasını kendi üslûbuyla anlatmakla beraber, düşüncelerinde son derece kararlı, hiçbir şekilde taviz vermiyor. Arap ve İslam dünyası, Üstadın bu duruşuna, bu tarzına muhtaç.

Cevdet Said (Suriyeli âlim): Mısır’da ikamet eden ve sürgün hayatı yaşayan Şeyhülislam Mustafa Sabri, Said Nursî’nin talebe ve tâbîlerinin sayısının milyonları bulduğunu duyunca, Türkiye’ye dönen bir Ezher talebesine Said Nursî’ye hitaben bir mektup göndermiş. Mektubunda ona, bu kadar talebesi olduğu halde şer’î bir düzen getirmek için neden başkaldırmadığını sormuş. Mektubu okuyan Said Nursî talebesine şu cevabı yazdırmış: “Zamanımız şeriatı tatbik değil, imanı kurtarma zamanıdır.”

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli âlim): Bediüzzaman’ın izinden gitmek bir kurtuluş reçetesidir. Onun yolunu takip etmek, özellikle aklı ve gönlü nefsanî duygulardan uzak duran kişilerin işidir. Risale-i Nur, bütün İslam dünyası için kurtuluş reçetesidir. Hutbelerimde ‘Şu anda arkasından gidilecek mürşid Bediüzzaman’dır’ diye haykırdım.

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Karşılaştığımız yeni bir konu hakkında, ‘Şimdi bunun hakkında ne diyorsunuz, ey Aziz Üstad?’ diye sorduğumuzda, onun nurlu ve ebedî risalelerinin değişik yerlerinden açık cevaplar ânında yetişecektir. Çünkü o büyük mütefekkir, eserlerini yalnızca belli bir dönem için kaleme almamıştır. Bilakis o, kıyamete kadar bizim tek rehber ve hüccetimiz olan Kur’an ve Resulullah’ın Sünneti gölgesinde yaşamış ve Hz. Peygamberin başını çektiği nuranî kafileyi takip etmiştir. Eserleri ölmezliğini Kur’an’a, Sünnete ayinedarlığından alır.

Prof. Dr. Thomas Michel (Vatikan Dinlerarası Cizvit Sekreteryası eski Genel Sekreteri): Hutbe-i Şamiye 21. yüzyılın içinden çıkılamaz bir görünüm arz eden problemleriyle de alâkalıdır. Evet, Said Nursî’nin analizlerinde günümüz Hıristiyanlarının meselelerine de çözümler vardır. “Meşveret” sadece Müslümanlar tarafından değil aynı zamanda Allah’a inanan ve dünyada Allah’ın rızasını arayan herkes için dikkate alınması gereken bir husustur.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT eski Genel Sekreteri): Said Nursî bilim ve din uyuşmasını savundu. Ne İslam bilimi reddeder, ne bilim İslamı nakzeder. Bediüzzaman böyle bir ahengi kuruyor.

Din terakkiye manidir anlayışına karşı çok büyük mücadelesi var. Odaklandığı nokta iman meselesidir.

23 Mart özel sayımız için ek taleplerinizi 19 Mart Perşembe akşamına kadar Abone-Dağıtım Birimimize iletebilirsiniz.

İstanbul neşriyat toplantısı

İstanbul’daki neşriyat temsilcilerimizle dün bir araya geldik ve gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımız için yapılacak çalışmaları değerlendirdik.

Kitap fuarları ertelendi

Hatay, İzmir ve Denizli’de katılmaya hazırlandığımız kitap fuarları, virüs sebebiyle ertelendi.