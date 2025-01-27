Basın dünyasında köklü bir geleneğe sahip olan Yeni Asya, Risale-i Nur bakış açısını esas alan istikrarlı bir çizgide, uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor.

Bu “köklü çınarda” bir bayrak değişimi yaşandı. 1992 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini yürüten Kâzım Güleçyüz, görevini Abdullah Eraçıkbaş’a devretti. Görevi süresince Yeni Asya’ya önemli katkılar sunarak neşriyat hizmetlerimizin şekillenmesinde büyük emekleri olan Güleçyüz’e teşekkür ediyoruz. Güleçyüz günlük yazılarıyla aramızda olmaya devam edecek.

ERAÇIKBAŞ ASALETEN ATANDI

Abdullah Eraçıkbaş, bir süredir vekâleten yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevine asaleten atandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Eraçıkbaş, aynı üniversitede “Namık Kemal’in Rüyası” isimli master çalışmasıyla akademik alanda da kendini göstermiş bir isim.

Eraçıkbaş, öğrencilik yıllarından itibaren Yeni Asya ailesinin bir ferdi olarak çalışmalarına başladı ve Yeni Asya Medya Grubu bünyesinde uzun yıllar boyunca çeşitli görevler üstlendi. Eraçıkbaş, dergilerle başladığı yayın hayatına gazetemizde yayın koordinatörü olarak devam etti. Bu süreçte, gazetemizin yayın politikasının şekillenmesinde ve muhtevanın oluşturulmasında katkıları oldu. Daha sonra Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine getirilen Eraçıkbaş, bu birimde de yaklaşık on yıl boyunca yönetici ve editör olarak çalıştı. Bu süre zarfında, neşriyatımızın entelektüel birikimine ve yayın kalitesine önemli katkılarda bulundu.

Eraçıkbaş’a yeni görevinde başarılar diliyor, gazetemizin bu dönemde daha da gelişerek okuyucularına en iyi hizmeti sunacağı inancını tekrar ediyoruz. Yeni Asya ailesi olarak, bu değişimin hem gazetemiz, hem de Türk basını için hayırlı olmasını diliyoruz.

Gazetemiz, bu yeni dönemde de, Risale-i Nur’dan süzülen prensipler ışığında, okuyucularına kaliteli, tarafsız ve doğru haber sunma vazifesiyle hakkın hatırını âlî tutma misyonunu sürdürecektir.

İnanıyoruz ki, Yeni Asya, köklü değerlerinden ve misyonundan taviz vermeden, çağın gerektirdiği yenilikleri takip ederek daha da güçlenecektir. Okuyucularımıza daha kaliteli ve güncel muhteva sunmak için çalışmalarımız devam edecektir. Aynı zamanda, genç nesillere yönelik çalışmalarımız da hız kazanacaktır. Gençlerimizin ruh ve fikir dünyasına katkı sağlamak neşriyatımızın öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır.

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Fuarlar devam ediyor

Yeni Asya Neşriyat olarak en son Adana’da yapılan TÜYAP Çukurova Kitap Fuarına katıldık. Adana Yeni Asya Temsilciliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen fuar büyük ilgi gördü.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’nın 17.si, 11-19 Ocak tarihlerinde Adana’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yazarımız Sebahattin Yaşar 11-12 Ocak tarihlerinde Yeni Asya Neşriyat Standında imza programına katıldı ve okuyucuları ile sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Yazarımız Kâzım Güleçyüz ise 18-19 Ocak tarihlerinde Yeni Asya Neşriyat Standında kitaplarını imzaladı ve okuyucuları ile sohbet etti. Gayretlerinden dolayı Adana temsilciliğimize teşekkür ediyoruz.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.