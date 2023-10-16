Yeni Asya, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü organizasyonu ile düzenlenen ve geçtiğimiz Mart ayı için planlanmışken 6 Şubat depremleri sebebiyle ertelenen XVI. Risale-i Nur Kongresi ve Bediüzzaman paneli, bu hafta sonu, 22 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek.

Önceki yıllarda gençlik kongrelerimizi yaptığımız Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacak olan programın konu başlığı “100, yılında adalet, meşveret ve hürriyet temelinde demokratik bir cumhuriyet önerisi.” Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in yapacağı programda, her zamanki gibi masa çalışmalarında hazırlanan deklarasyonlar okunacak. Ardından, Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Kâzım Güleçyüz’ün konuşmacı olarak katılacağı ve moderatörlüğünü Ahmet Dursun’un yapacağı panele geçilecek. Program, Yeni Asya-EuronurTV’den canlı olarak yayınlanacak. Programın başlama saati 13:30. Ama salon, 09:00’dan itibaren misafirlere açık olacak. Cumhuriyetin 100. yılını idrak edeceğimiz bir zamanda gerçekleştireceğimiz bu programın, Üstad Bediüzzaman’ın orijinal görüş ve yaklaşımları çerçevesinde cumhuriyetin gerçek manasıyla anlaşılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ve “22 Ekim’de Bediüzzaman panelinde buluşalım” diyoruz. *** “ŞERİAT CUMHURİYET DEMOKRASİ” KİTABI ÇIKIYOR Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün hazırladığı “Şeriat Cumhuriyet Demokrasi” kitabı önümüzdeki günlerde çıkacak. Bediüzzaman paneli öncesinde çıkması hedeflenen kitapta, konu başlığı çerçevesindeki hususlar, yine Üstad Bediüzzaman’ın çizdiği perspektif ekseninde yorumlanıyor. Kitabın 100. yıl etkinliklerine ayrı bir anlam ve değer katacağını düşünüyoruz. *** KİTAP FUARLARI Manisa’nın ardından açılan Samsun Kitap Fuarıyla eşzamanlı olarak, yayınlarımız Kocaeli Kitap Fuarındaki Karamürsel Çınar Derneğiyle Gölcük Çamlık Vakfının standlarında okurlara ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu açılan ve devam etmekte olan Mersin, Denizli ve Kayseri Kitap Fuarlarındaki standlarımıza kitapseverleri bekliyoruz. Ekim sonunda da İzmir İZKİTAP ve İstanbul TÜYAP Kitap Fuarları var. Bu arada, geçen hafta İstanbul’da açılan Dergi Fuarına katıldık ve dergilerimiz Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü yoğun ilgi gördü.



Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.