Bereketli günler

18. Risale-i Nur Kongresi Hafta Sonu Yapıldı

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Ankara’da düzenlenen 18. Risale-i Nur Kongresi, “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi: En Büyük Hakikat İman” başlığıyla gerçekleştirildi.

İki gün boyunca her branştan akademisyenler, ilâhiyatçılar, sosyologlar modern dünyanın karmaşık meselelerine Kur’ân ve Risale-i Nur perspektifinden çözüm teklifleri sundular. Masa çalışmalarında öğrenim alanlarına göre davet edilen ikişer öğrenci de yer aldı.

Kongrenin ilk günü yapılan masa çalışmalarında ortaya konan deklarasyonlar, ikinci gün yapılan panel programında kamuoyuyla paylaşıldı. Kongrede yer alan panelin açılışını Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik yaptı. Prof. Dr. Sedat Koçak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Prof. Dr. İlyas Üzüm iman hakikatinin ferdî ve toplumsal problemlere nasıl ışık tuttuğunu yorumladılar. Program Yeni Asya Youtube TV’den de canlı yayınlandı.

Kongrede sunulan 80’e yakın akademik tebliğ, önümüzdeki sayılarda Köprü Dergisi’nde yayınlanacak. Ayrıca, kongre izlenimleriyle birlikte, deklarasyonlar da gazetemizde yer alacak. Bu çalışmalar, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’un bakış açısıyla güncel meselelere nasıl rehberlik ettiğini bir kez daha ortaya koymuş oluyor.

Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular’ı Hayırla Yâd Ettik

Nisan ayı, Yeni Asya’nın kurucu isimlerinden Zübeyir Gündüzalp (2 Nisan 1971) ve Mehmet Kutlular’ı (6 Nisan 2021) rahmetle yâd ettiğimiz bir zaman dilimi. Bu iki abide şahsiyet, ömürlerini iman hizmetine ve hakikat neşrine adamışlardı.

Onların fedakârlıkları ve hizmetleri, bugün de Yeni Asya’nın yayın çizgisine yol gösteriyor, istikamet veriyor. O günlerde hatıralarını yâd ettiğimiz yazılar ve yazı dizileri beğenildi. Sosyal medyada paylaşıldı, müsbet tepkiler aldı. Bu anlamlı vesileyle, onların hatıralarını yaşatan ve anmalarımıza katkıda bulunan bütün yazar ve okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Ermenek’te Zübeyir Gündüzalp Mevlidi (19 Nisan)

Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenecek olan Zübeyir Gündüzalp Mevlidi, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen okuyucularımızın katılımıyla 19 Nisan 2025’te icra edilecek.

Programda, Risale-i Nur eserlerinin sergileneceği bir kitap standı da yer alacak. Ayrıca, Yeni Asya Neşriyat yazarlarından İslâm Yaşar seminer verecek, kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluşacak.

Bursa’da Bediüzzaman Mevlidi (20 Nisan)

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, bu sene 20 Nisan 2025’te Bursa Ulu Camii’nde gerçekleştirilecek. Program, öğle namazını müteakip başlayacak ve dualarla devam edecek. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi’nin Bursa Ulu Camii ile derin bir bağı vardır.

Rivayetlere göre, Yıldırım Bayezid Han tarafından bu camiye baş imam olarak atanan Süleyman Çelebi, meşhur Mevlid-i Şerif’ini de burada yazmıştır. Bu manevî atmosferde, okunacak Bediüzzaman Mevlidi, aynı zamanda aynı ruhun tekrar hatırlanmasına da vesile olacaktır. Okuyucularımızı bu manevî buluşmalara davet ediyoruz.

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Kitap Fuarlarımız devam ediyor

Geniş kesimlere açılma ve önemli bir ilânat vesilesi olarak gördüğümüz fuarlarımız devam ediyor.

TÜYAP tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen Bursa Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta sonu açıldı. Bu yıl 22.’si düzenlenen ve 20 Nisan’a kadar devam edecek fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı.

İZKİTAP ev sahipiğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı da 18-27 Nisan 2025 arasında gerçekleşecek. Fuarlarda yazarlarımız okuyucularıyla buluşup, sohbet edecekler. Değerli okuyucularımız ve bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat standlarına bekliyoruz.

Hepnize rahmet ve bereket dolu günler diliyoruz.