e-gazetede yeni kampanya: 12 ay abone olana Risale-i Nur’un Medyadaki Dili hediye

Basılı gazetenin kâğıt, baskı ve dağıtım maliyetlerinin inanılmaz boyutlara ulaştığını, imkânlarımızı çok zorlar hale geldiğini daha önce de defaatle belirtmiştik.

Bu zorlukları aşmak ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için e-gazete abonelerimizin artmasına ihtiyaç var. Açtığımız kampanyalarla sizleri, özellikle de basılı gazeteye ulaşamayan okuyucularımızı e-gazete abonesi olmaya davet ediyoruz. Ocak ayı boyunca sürecek yeni kampanyamızda manevî değeri yüksek bir hediyemiz de var. 12 ay abone olacak okuyucularımıza Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün kaleme aldığı Risale-i Nur’un Medyadaki Dili adlı kitabımız hediye edilecek. Eserde Yeni Asya’nın basın dünyasındaki yeri, misyonu, Risale-i Nur dava ve hizmetinde geçen tarihçesi anlatılıyor. Gazetemizin 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde verdiği mücadeleler, ödediği bedeller, maruz kaldığı baskılar, yargı tacizleri... bu tarihçede detaylarıyla aktarılıyor. Kitaptan bazı başlıklar: * Yeni Asya ile “konuşan Türkiye.” * Tavizsiz yürüyüş. * Bu bayrak inmez. * Kesintisiz hizmete devam. * BÇG raporlarında Yeni Asya. * AB sürecinde Yeni Asya davaları. * Haksız kararlar AİHM’den döndü. * Boşa çıkan yargı tacizleri. * Bediüzzaman Mevlidleri. * Risale-i Nur’un tekelleştirilmesine geçit vermedik. * Akredite ayrımcılığı. * Basın kartı gasbı. * Yeni Asya ve siyaset. * Risale-i Nur’un medyadaki dili. * Son kale: Yeni Asya. Ve daha birçok başlık. Bu kitabı okuyunca, Yeni Asya’nın farkını ve değerini çok daha iyi anlayacaksınız. Yeni kampanyamızla, e-gazete abone sayımızı daha yüksek rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ama kâğıt gazeteyi de kesinlikle ihmal etmeden. İçinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı süreçte gazetemizin hizmetini sürdürebilmesi için bu kampanyamıza daha güçlü bir destek verilmesini bekliyoruz. *** e-satış kampanyası e-satış mağazamızda yeni yıla özel olarak düzenlediğimiz kampanyamız ilgi gördü. 500 TL’lik kitap alan herkese İbrahim Özdabak’ın karikatür albümünün hediye edildiği kampanya, 3-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Pazarlama ve Satış Servisimiz, gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederken, bu tür kampanyaların diğer kitaplarımızla da devam edeceğini duyurdu.

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