Gençler yeni projelere hazır

Hizmet kadrolarını gençleştirme hedefiyle UMEK, REM ve YUHİB tarafından organize edilen Gençlik Şûrâlarının dördüncüsü geçtiğimiz günlerde Konya’da gerçekleştirildi.

Şevke medar bir iklimin hakim olduğu toplantıda projelerini sunan genç arkadaşlarımız, yeni çağda hizmetlerimizi çok daha geniş kitlelere ulaştıracak proje teklifleri ile hizmeti sahiplenme iradelerini bir kez daha gösterdiler.

Daha önce “Dijital Hizmetler,” “Sosyal Faaliyetler” ve “Yurt dışı Hizmetleri” olarak üç ana başlığı gündemlerine alan ve aynı isimle heyetler oluşturan gençler, bu zamana kadar kat ettikleri mesafeyi anlatan sunumlarla toplantıya başladılar.

İlk sunumu gazetemiz portalında yayını devam eden Fidanlık ekini hazırlayan heyetimiz gerçekleştirdi. Bugüne kadar sayfalarında 80’den fazla genç arkadaşımızın çalışmalarına yer verildiğini ifade eden heyetin, web sitemizde 100 binin üzerinde tıklanma aldığı bilgisini paylaşması salonda takdirle karşılandı. Ayrıca Fidanlık yayın heyeti son katılım tarihi “Ocak sonu” olan ödüllü bir yarışma düzenledi. Katılmak isteyen arkadaşlarımız Ek’in iletişim adresine yazı, karikatür, şiir ve fotoğraflarını gönderebilirler.

İkinci sunumu Dijital Hizmetler Sosyal Medya Heyeti gerçekleştirdi. Instagram ve Facebook üzerinde yaptığı paylaşımlarla bugüne kadar 20 binden fazla izlenme ile 25 bin farklı takipçiye iman hakikatlerini ulaştıran heyet, geçtiğimiz Ramazan ayında da Risale-i Nur temalı profil çalışmaları ile dikkatleri çekmişti. Yeni hedef paylaşımlarda çeşitliliği arttırarak daha fazla hesaba ulaşmak.

Sosyal Faaliyetler ekibi çeşitli illerde kalabalık gençlik buluşmaları gerçekleştirdi. Nevşehir ve Yozgat’ta geniş katılımlı programlar düzenleyen heyet, turistik mekânlarda Risale-i Nur temalı broşürler dağıtarak birçok yabancıya ulaşma imkânı buldu.

Yurt Dışı Hizmetleri heyeti ise farklı ülke ve dillere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Risale-i Nur tanıtımı için Arapça ve İngilizce broşür çalışmaları tamamlanmış durumda.

Sunumların ardından yeni teklifler gündeme alındı: Twitter’da gündem oluşturma, Risale-i Nur’u yeni nesillere ulaştıracak mobil uygulamalar, çocuklar için Risale-i Nur temalı mobil oyunlar bunlardan sadece birkaçı… Teklifler önce heyetlerde, sonra istişare zeminlerinde olgunlaştırılarak mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmeye çalışılacak inşaallah.

Tekliflerin sunumundan uygulama safhasına kadar her kademesinde büyük emek ve fedakârlık gösteren genç arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.

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Ankara Kitap Fuarı devam ediyor

İlk kez katıldığımız ve yoğun ilgi gören Burdur Kitap Fuarı dün sona ererken, ATO’nun geçen Cuma açılan ve bu hafta boyunca devam edecek olan Ankara Kitap Fuarındaki standımıza kitapseverleri bekliyoruz.