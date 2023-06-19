Kurban bağışları

Sayılı günler hızla geçerken, bir Kurban Bayramına daha yaklaşıyoruz. Allah nasip ederse 28 Haziran Çarşamba günü bayramı idrak etmiş olacağız.

Kurban Bayramı deyince, şartlarını haiz olanlar için gündem tabiî ki kurban kesimi.

Bu konuda gazetemizde çıkan duyurularda belirtildiği gibi Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakıflarımız yine hizmetinizde.

Gerekli bilgiler ve irtibat telefonları bu duyurulardan alınabilir.

Fiyatlar yurt içi: 6000 TL, yurt dışı: 90 dolar.

Konuyla ilgili sorulara cevap teşkil eden açıklamaları Yönetim Kurulu Üyemiz ve Avustralya Nur Vakfı Koordinatörü Fatih Yargı’dan aktaralım:

* Avustralya Nur Vakfı olarak Avustralya’da 46, Afrika ve Asya’da 11 yıldır kurban kesim hizmetini yerine getirmekteyiz.

* Kurbanlarımız Somali, Somaliland, Sudan ve Etiyopya’da kesilmektedir.

* Kurbanlıklarımızın tamamına yakını büyük baş olarak kesilmekte, kısmen ve az da olsa bazı bölgelerde deve ve koyun kesimi yapılmaktadır.

* Ülkelere ve bölgelere göre kurban fiyatları farklılık arz ettiği için, toplanan kurban ücretleri bir havuzda birikip, alınan kurban hisse sayısına göre kurbanlıklar alınmakta; o ülkelerin farklı bölgelerinde, kırsalda, köylerde, kasabalarda, yetimhane ve hastanelerde vs. gönüllü yerli halkın ve Nur Vakfı üyelerimizin nezaretinde kesilip aynı mahallerde dağıtımı yapılmaktadır.

* Genelde çalıştığımız bölge ve beldelerde internet ortamı ve diğer teknik altyapı zayıf olduğu veya hiç olmadığı için video çekimi yapılamamaktadır. Kurban kesimi videosu çekilebilmesi için ya çok az kurban kesimi gerçekleştirmeniz veya büyük şehirlerde, mezbahalarda bu işlemi toplu olarak yapmanız gerekiyor.

* Biz toplu olarak sizlerden vekâlet aldığımız hisseleri bölgelerdeki kardeşlerimize iletiyoruz.

* Kurbanlıklar İslamî usule göre kesilmektedir.

* Hayvanların kurban olma vasıflarını haiz olmasına dikkat edilmektedir.

* Havuzda toplanan kurban ücretleriyle toplanan hisse adedine göre, hatta unutulan olabilir kaygısıyla ekstra kurban kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Havuzda arta kalan parayı masraflarımız ve diğer hizmetlerimiz için kullanmaktayız.

* Gönüllülerimiz ücretsiz çalışmaktadır.

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YENİ ASYA VAKFI BİLGİ ve İLETİŞİM

https://www.yav.org.tr

ONLINE KURBAN BAĞIŞI

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