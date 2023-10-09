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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni hizmet dönemi

Yeni Asya'dan Size
09 Ekim 2023, Pazartesi
Tatil sona erdi, ilk ve orta dereceli okullar açıldı, üniversiteler de yeni ders yılına girdi.

Bütün bunların bizim açımızdan taşıdığı anlam, önümüzde yeni bir hizmet sezonunun daha açılmış olduğu.

Nitekim, hizmet merkezlerinde yaz ayları boyunca tenhalaşan nur sohbetleri yeniden eski canlılık ve hareketliliğine kavuşuyor.

Ders müdavimlerine, üniversiteyi kazanan yeni ve genç simalar ekleniyor.

İnşaallah bu gençler, hem üniversite tahsillerini başarıyla sürdürecek; hem de Medresetüzzehra’nın birer şubesi olan kaldıkları mekânlarda Risale-i Nur tedrisatını tamamlayacaklar.

Ve ilimle imanı, salâhatla mahareti buluşturan nesl-i cedîdin mensupları olarak, kendilerini bekleyen hizmetlere koşacaklar.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde.

Gerçi yükünü ve ağırlığını hep birlikte çektiğimiz ağır kriz ortamında İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kira fiyatlarındaki fâhiş artışlar, anormal boyutlara ulaşan pahalılık ve ağırlaşan masraflar öğrencilerimizi ve ailelerini fena halde zorlamaya devam ediyor.

Ama şimdiye kadarki birçok zorluk ve engel gibi bu zorlukları da ihlas eksenli bir tesanüd ve dayanışma ile aşacağız inşaallah.

Yeni dönemin başlaması, gazete ve neşriyat hizmetlerinde de, önümüzdeki yeni hedeflere yönelik çalışmalara hız verilmesi anlamına geliyor.

İnşaallah bunu da hep birlikte yapacağız.

Gazetemiz başta olmak üzere neşriyatımızı, sizlerin görüş ve katkılarıyla daha ileri noktalara taşımaya çalışacağız.

Üstadın hep tekrarladığı gibi, ömür sermayesi az, vazifeler çok. Bilhassa fâni hayatları bâkileştirme hizmet ve idealine kendisini vakfeden hizmet erleri için, hizmette sınır yok.

Dünya durduğu ve hayat devam ettiği müddetçe iman hizmetine ihtiyaç da devam edeceği için, plan ve programlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor.

Yeni hizmet proje ve hamleleriyle yola devam etmek dileğiyle.

***

Bu çerçevede, fuar sezonunda açılışı yapan Manisa’nın ardından Samsun’daki kitap fuarı da birçok insanın Yeni Asya’yı, yayınlarını ve Risale-i Nur’u tanımasına vesile olarak sona erdi. Sırada, bu hafta sonu açılıp aynı günlerde açık kalacak olan Denizli, Kayseri ve Mersin Kitap Fuarları, ay sonunda ise İzmir Kitap Fuarı var. Bu illerdeki kitapseverleri şimdiden standımıza davet ediyoruz.

Keza 1 Ekim’de Isparta’da okunan ve yağış tahminlerine rağmen yoğun katılımla gerçekleşen Bediüzzaman Mevlidi de yeni dönem için güzel ve bereketli bir başlangıç oldu.

Rabbimiz hayırlara vesile kılsın.

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