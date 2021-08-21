100 tonluk bayrak direği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle Çamlıca Tepesi’ne dikilen 111 metrelik Türk Bayrağı direğinin yapımına 31 Ocak 2021’de başlanmıştı.

Yaklaşık 100 tonluk direğin altçapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre olarak hesaplandı. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Bayrak direği, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmişti. Toplam direk imalatı 144,75 metreyi buldu.

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