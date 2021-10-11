11 bin sokak hayvanı sağlığına kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 3 yıl önce hizmete açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, yıl içerisinde 11 bin 790 sokak hayvanı, tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Bostaniçi Mahallesi’nde Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, 4’ü veteriner, 4’ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 38 personel çalışıyor. Yavru, yaşlı, engelli ve yavrulu anne bölümlerinden oluşan merkezde, ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezi ve yıkama odaları bulunuyor. Merkez sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem, yıl içerisinde 11 bin 790 hayvanın tedavisini yaptıklarını söyledi. Tedavisini yaparak sağlığına kavuşturdukları 164 hayvanı da kalıcı yuvaya kavuşturduklarını belirten Kerem, şunları kaydetti: “Sokakta başıboş ya da müdahale edilmesi gereken bir hayvan olduğunda telefon hattımızdan vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar. Bize ulaştıkları zaman biz hangi ilçede vaka olduysa o ilçe belediyesini yönlendiriyoruz. Ya da bizim 3 hayvan ambulansımız var. İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinin kendilerine ait hayvan ambulansları var. Hangi bölge daha yakınsa ve daha çabuk ulaşabiliyorsa o hayvan ambulansına iletiyoruz. Anında intikal etmeye çalışıyoruz. Hayvanlar oradan alınıp buraya getiriliyor. İlk müdahalesi yapılan hayvanı tedavi sürecini ve gözetim altında tutmak için burada gözlem altına alıyoruz.”