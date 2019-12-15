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15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

12-17 yaşta suç oranı arttı

15 Aralık 2019, Pazar 00:01
Suçlu olduğuna hükmedilen ve ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş aralığındaki çocuklar baz alındığında, 2012 yılında toplam 3 bin 69 çocuğun cezaevine girdiği, 2018 yılında ise bu sayının 14 bin 502’ye yükseldiği kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların toplam sayısı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir artışla 265 bine ulaştı. Sayı, hukukî olarak suç işlediğine kanaat getirilmiş kişiler ya da hakkında henüz hüküm verilmemiş kişiler olarak incelendiğinde hükümlü ve tutuklu oranları yıllar içinde ciddî değişiklik gösteriyor. Doğruluk Payı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği istatistiklere göre 2011 yılında cezaevindeki toplam 128 bin kişi içerisinde yüzde 27.8 olan tutuklu oranı, 2014’te yüzde 14’e kadar düşse de 2016 yılında yüzde 36.2’ye kadar çıkmıştı. En son açıklanan verilere göre ise cezaevlerindeki tutuklu oranı 2018 yılında yüzde 21’e kadar geriledi.

Yüksek öğretim mezunlarının suç oranı yükseldi

Verilere bakıldığında yüksek öğretim mezunu olup 2018 yılında hüküm giyen kişilerin, bir önceki yıla göre artarak 13 bin 914’e yükseldiği de görülüyor. Ayrıca en çok suç işleyenler 98 bin 140 kişiyle ilköğretim mezunları, yaklaşık 60 bin kişiyle de lise ve dengi meslek okulu mezunları arasından çıktı.

12-17 yaş arası suç işleyen kişi sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi

Suçlu olduğuna hükmedilen ve ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş aralığındaki çocuklar baz alındığında, 2012 yılında toplam 3 bin 69 çocuğun cezaevine girdiği, 2018 yılında ise bu sayının 14 bin 502’ye yükseldiği kaydedildi. Bu yaş aralığındaki gençlerin en fazla işlediği suç ‘hırsızlık’ ve ‘gasp.’

2018 yılında en çok hırsızlık suçu işlendi

İşlenen suçlara göre istatistikler incelendiğinde 2018 yılında hüküm giyen yaklaşık 267 bin kişiden yüzde 17’si ‘hırsızlık’, yüzde 12.4’ü ‘yaralama’ yüzde 6.7’si ise ‘uyuşturucu’ veya ‘uyarıcı madde imali ve ticareti’ suçundan cezaevine girdi. 2018 yılında 45 bin 420 kişi ‘hırsızlık’ suçundan 33 bin 13 kişi ‘yaralama’ suçundan, 5 bin 774 kişi ise ‘cinsel suçlar’dan dolayı hüküm giydi.

Etiketler: 12 yaş, 17 yaş, suç oranı, artış
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    12-17 yaşta suç oranı arttı
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