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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

15-20 yaş arasındaki gençlerin de sokak hasreti son buldu

15 Mayıs 2020, Cuma 17:00
Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı.

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, bugün de 4 saatliğine 15-20 aralığındaki gençlere verildi.

40 gündür sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle parklarda geçirmeyi tercih etti.

Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

"En son dışarı çıktığımda kıştı"

Kuğulu Park'a annesiyle gelen 16 yaşındaki Zeynep Oral, sokağa çıkmayı özlediğini belirterek "Heyecanlıyım. Hayatımda sanki ilk kez dışarı çıkmışım gibi hissediyorum." dedi.

Parka gelen bir genç kız ise "Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Temiz hava, ağaçlar çok rahatlatıcı. En son dışarı çıktığımda kıştı. Mevsime alışamadım çok sıcak geldi." diye konuştu.

İzmir'de de gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

TÜİK verilerine göre 15-20 yaş grubunda yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı kentte, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençlerden bazıları sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti. 

Hava sıcaklığının gün içinde 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İzmir'de gençlerden bazıları bisiklete binerken, bazıları da paten kaydı.

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Mersin'de cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, güneşli günün tadını çıkardı. Bazı gençler aile yakınları ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi. 

Osmaniye'de de şehrin işlek caddelerinde gruplar halinde yürüyen gençler, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Kahramanmaraş'ta 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı. 

Kilis'te de 15-20 yaş arası gençler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

İznini Cumhuriyet Meydanı'nda geçiren Gürkan Kaya, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek, uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi.

AA

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