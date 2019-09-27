"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

'160 bin hafızımız var '

27 Eylül 2019, Cuma 20:19
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Ülkemizde şu an belgeli hafızlık imtihanına girip başarmış yaklaşık 160 bin hafız var. Buradaki kardeşlerimiz de bu sayının içinde ama yeterli değil." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizde şu an belgeli hafızlık imtihanına girip başarmış yaklaşık 160 bin hafız var. Buradaki kardeşlerimiz de bu sayının içinde ama yeterli değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde 1'i hafız olsa 820 bin hafız eder ama bizim şu anda hafız sayımız binde 2'ye denk geliyor, bu yeterli değil." dedi.

Erbaş, Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursundan mezun olan 81 hafız için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kur'an okuyabilenlerin oranının yüzde 41 olduğunu belirterek, bu oranın daha da üst seviyelere çıkarılabilmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de şu an belgeli hafızlık sınavına girerek başarılı olmuş yaklaşık 160 bin hafız bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Buradaki kardeşlerimiz de bu sayının içinde ama yeterli değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde 1'i hafız olsa 820 bin hafız eder ama bizim şu anda hafız sayımız binde 2'ye denk geliyor, bu yeterli değil. İlahiyat fakültesinde hoca olduğum geçmiş yıllarda, bir Kur'an-ı Kerim sempozyumundaydık. Bu sempozyumda, 'Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuyanların oranının yüzde 40'ların altında olduğunu, bunu artırmanın yolunun okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersinden geçtiğini, eğer bu ders olur ve öğrencilere seçtirilirse bu oranının yukarı doğru çıkabileceğini' fakültemizden bir hoca söyledi. O günün şartlarında çok önemli makamda olan birisi kalktı ve 'Böyle olmayacak şeylerle milletin kafasını karıştırmayın, böyle ders olur mu' dedi. Bugün oldu ama kıymetini bilmiyoruz."

"Kur'an-ı Kerim dersini seçme oranı yüzde 10"

Zaman zaman okulları ziyaret ettiğini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Okullara gidiyorum, çocukların Kur'an-ı Kerim dersini seçme oranı nedir diye soruyorum, yüzde 10 olan yerler var. Hani bu kadar mücadele verildi. O yıllarda toplumun çoğunluğu bunun olabileceğini düşünemeyen insanlardı. Niçin çocuklarımızın çoğunluğuna bu dersi seçtirmiyoruz. Okullarımızın müdürleri, idarecilerimiz o günleri bir hatırlasınlar bakalım. Bu Müslüman toplumun yüzde 41'i Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuyabiliyor. Hacca gittiğiniz zaman görürsünüz, elinde en az Kur'an-ı Kerim olan bizim milletimiz. Neden ve niçin bu kadar fırsat varken insanlarımız Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesin."

AA

Etiketler: hafız, Ali Erbaş
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

    Trump, İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddetti

    'Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz'

    Çanakkale'de deprem

    Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

    110 yıllık rekabetten ilginç notlar

    Ruhani: ABD, AB liderleriyle mesaj gönderdi

    'İmamoğlu'nun TAMP Toplantısına davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nin korunması için örnek mücadele

    Terör saldırılarının gölgesinde Afganistan sandık başına gidiyor

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinden 'güvenli bölge' açıklaması

    Galatasaray Falcao'dan ve Fenerbahçe Muric'den çok şey bekliyor

    Mehmet ve Kerem Kardeşler gözleriyle dikkat çekiyor

    KVKK'den açıklama: Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilir

    ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı: Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın

    İstanbul'da beyanname süreleri deprem nedeniyle uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların sesi olmak için
    Genel

    Açığa alınan memura iade
    Genel

    Servet ve iktidar Müslümanları bozdu
    Cevher İLHAN

    BM’de İsrail’e veryansın ederken...
    Genel

    Yavuzyiğitoğlu veda etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    4.6’dan sonra 6.0
    Şükrü BULUT

    Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
    Risale-i Nur'dan

    Hakka hizmet, ağır bir defineyi taşımak gibidir
    Genel

    Garson devletten obez devlete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.