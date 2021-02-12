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'2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı'

12 Şubat 2021, Cuma 10:00
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü.

Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

Bakan Pakdemirli hortumun verdiği zararı incelemek üzere Çeşme'ye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun bölgede yol açtığı zararı yerinde görecek. Pakdemirli, hortumda zarar gören seraları da inceleyecek.

Bakan Pakdemirli, dün akşam hava muhalefeti nedeniyle bölgeye gidememişti.

700 sera doludan zarar gördü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortum birçok ev, araç ve teknede hasarı beraberinde getirdi. Urla ilçesindeki 700 sera da doludan zarar gördü.

"2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı"

Dün akşam denizde başladıktan sonra kıyıdaki bir inşaatta, daha sonra da yazlık evler ve araçlarda zarara neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki vatandaşlar ise yaşadıkları afetin etkisini henüz üzerlerinden atamadı. Can kaybı yaşanmamasını bir rahmet olarak nitelendiren Çeşme sakinleri, hortum nedeniyle oluşan hasarı ortadan kaldırmak amacıyla evlerinde ve çevrede temizlik çalışmasına başladı.

Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde yazlık evi hasar gören Metin Oktay Tava, hortum sırasında evde olmadığını, sonrasında geldiğini söyledi.

Felaketi görünce çok şaşırdıklarını ifade eden Tava, şöyle konuştu:

"Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem... Ülkemiz son dönemde çok büyük felaketler yaşıyor. Allah yardımcımız olsun. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurt dışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu."

Aybeniz Polat da evde oturduğu sırada, şiddetli yağmurla fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Bir anda gürültüyle dışarı çıktığını anlatan Polat, "Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm." ifadesini kullandı.

Polat, evlerin yazlık olması nedeniyle bölgede az sayıda kişinin bulunmasının büyük bir felaketin önüne geçtiğini söyledi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi vincin devrilmesi sonucu yaralanmış, çok sayıda araç ve tekne ile evde hasar oluşmuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin ayağında kırık olduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

AA

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