2021’in favori bebek isimleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Türkiye’de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldiğini açıkladı.

Bu bebekler için en çok tercih edilen isimler erkek bebeklerde Yusuf, kız bebeklerde ise Zeynep oldu.

Geçen yıl dünyaya gelen erkek bebeklerden 7 bin 134’üne Yusuf, 6 bin 304’üne Alparslan, 5 bin 777’sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ise ilk sırayı Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.