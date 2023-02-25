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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“21 Şubat” özel sayımız Diyarbakır’da da ilgi gördü

25 Şubat 2023, Cumartesi 21:36
Gazetemiz Yeni Asya’nın yayın yıldönümünde neşredilen “21 Şubat özel sayısı” Diyarbakır’da dağıtıldı ve büyük ilgi gördü.

Diyarbakır Temsilcimiz Ayhan Şahin ve torunu İsmail Öcal talep ettikleri ek gazeteleri Diyarbakır halkına ve esnaflara teker teker gezerek dağıttılar.

Diyarbakır’ın Ofis ve Diclekent semtlerinde esnafların dükkânlarına girip kısa sohbetler yaparak Yeni Asya gazetesi bırakıldı ve gazete hakkındaki değerlendirmeleri dinlendi.

Esnaflar bu zamanda böyle müspet yayınlar yapan bir gazetenin, iktidarın yanlışlarını yapıcı bir dil ile eleştirmesinin önemini vurguladılar. Diyarbakır’ın kalabalık caddelerinde ise halka gazetemiz ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar, gazetenin bölge ile ilgili daha çok haber yapıp dertlerine yer vermesi istediklerini ifade ettiler.

Diyarbakır - Yeni Asya

 

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