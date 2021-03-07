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7 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

3 bin çocuk, anneleriyle hapiste

07 Mart 2021, Pazar 21:57
Türkiye’de Kadın Hakları İhlalleri Raporu’na göre, 17 bin kadın tutuklu ve hükümlünün yanında 800’ü 3 yaş altı bebek olmak üzere 3 bin çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye’de Kadın Hakları İhlâlleri Raporu’nu yayımlandı. Raporda kadınlara yönelik hak ihlâlleri yer aldı. Raporda AK Parti’nin iktidarda olduğu 18 yılda 6 bin 732 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekilerek, “Pek çok vak’ada rastlanan ve hatta ölümle sonuçlanan şiddet vak’alarına zemin hazırlayan, erkek şiddetinin ilk elde karakollarda hafife alınıp çözümlenmeye çalışılması da (örneğin; şiddet gören kadını, şiddet uygulayan kocayla barıştırıp eve göndermek), Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ne kadar hafife alındığının; erkek şiddetinin ne denli normalleştirildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” denildi.

Yargı da korumuyor

Rapora göre; Türkiye’deki cezaevlerinde 17 bin kadın tutuklu ve hükümlü kadın bulunuyor ve bu kadınların yanında 800’ü 3 yaş altı bebek olmak üzere 3 bin çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor. Yargının da kadını korumadığının altı çizilen raporda, bunun sebebi şöyle anlatıldı: “Ceza hukukunun kadını her tür şiddetten koruyacak nitelikte olmaması, şiddet vak’alarında etkili soruşturma yürütülmemesi, mahkemelerde erkek şiddetini ceza indirme ve erteleme yoluyla adeta ‘meşru’ kılma yönündeki baskın tavır, şiddet gören kadınlara yönelik koruma tedbirlerinin ivedilikle ve usulüne uygun olarak hayata geçirilmemesi Türkiye’de kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırma konusundaki ısrarın ne denli zayıf olduğunu bizlere göstermektedir.”

Etiketler: çocuk, anne, hapis
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