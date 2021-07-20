"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

3 bini aşkın 'acemi kasap' hastanelik oldu

20 Temmuz 2021, Salı 19:39
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 40 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 3 bin 40'ı buldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.

Balıkesir'de 250, Bursa'da 89, Bilecik'te 67, Eskişehir'de 53, Kütahya'da 39, Yalova'da 16, Çanakkale'de 9 kişi el ve ayaklarında kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Rize 126, Denizli'de 124, Konya'da 100, Ordu'da 54, Karaman'da 50, Trabzon 47, Kırıkkale'de 40, Hatay'da 30, Nevşehir'de 27, Yozgat'ta 25, Aydın'da 22, Sivas'ta 20, Kocaeli'de 15 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Düzce'de 33, Bolu'da 26, Karabük'te 18, Bartın'da 17, Zonguldak'ta 12, Sakarya'da 7 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Kurban kesiminde yaralanan Aksaray'da 116, Şanlıurfa'da 100, Amasya'da 91, Tokat'ta 85, Edirne ve Kilis'te 80, Samsun'da 78, Gaziantep'te 72, Kırklareli ve Tekirdağ'da 65, Kahramanmaraş'ta 60, Antalya'da 34, Artvin'de 32, Muğla'da 30, Burdur'da 27, Kastamonu'da 24, Afyonkarahisar'da 20, Giresun'da 13, Bayburt'ta 4 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatteki vaka sayısı 9 bine yaklaştı; Bakan Koca uyardı

    Prof. Dr. Şaylan'dan kuraklık uyarısı: 'Endişelenmeliyiz'

    Sırpların katlettiği 12 sivil daha ebediyete uğurlandı

    Tatilin ilk 4 günündeki kazalarda 17 kişi öldü, 124 kişi yaralandı

    ABD'li dondurma şirketinden işgalci İsrail'i kızdıran karar

    Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altında

    Jeff Bezos'un da uzay yolculuğu gerçekleşti
    📷

    Edirne 'sarı gelin'le süslendi

    Türkiye'den Fransa'ya tepki: Macron'un teröristlerle görüşmesini kınıyoruz

    Kabe'ye geçerek ziyaret tavafını gerçekleştirdiler

    Kurbanlarımız kesildi

    Dünya genelinden Kurban Bayramı manzaraları

    "Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

    Mescid-i Aksa'da on binlerin katılımıyla bayram namazı coşkusu

    Kurban Bayramı atmosferi ve heyecanı yurdun dört bir yanında

    Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

    '15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?

    OHAL'de seçim meşru olmaz

    İzmir - Gölcük’te geleneksel buluşma

    İsrail’i önleyin çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bereketiyle gelen Kurban Bayramı
    Genel

    Kurbanlarımız kesildi
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Genel

    '15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bin yalan, bin “E” (emülgatör) katkılı siyaset!
    Faruk ÇAKIR

    Milletçe bayramlara muhtacız
    Genel

    OHAL'de seçim meşru olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.