3 ilde 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Kars ile Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı. Van'da gece etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede gece başlayıp özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezine bağlı 7, ilçelerden Digor'da 11, Arpaçay'da 8, Akyaka, Sarıkamış, Selim ve Susuz'da 3'er köy yolunun kapanmasına neden oldu. Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idareleri ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Van Van'da dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Başkale, Gürpınar, Bahçesaray ile Gevaş'ta 83 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu Karabet ve Van-Hakkari kara yolu Güzeldere geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin çevresinde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri de ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü. AA

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