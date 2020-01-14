39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

Erzurum ile Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 39 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla gece boyunca süren kar yağışı dolayısıyla 21 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Erzincan’da ise İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi dolayısıyla kapanan 18 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Refahiye’de 10 ve Çayırlı’da 8 köy yolunda 3 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 3 kepçe ile çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan 24 köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. AA

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