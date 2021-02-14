4 il için buzlanma uyarısı yapıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın 8 derece ile Van’da ölçülmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü’nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek. Vatandaşların çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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