4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari'de akşam, Muş ve Bitlis'te gece saatlerine kadar aralıklarla karlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ile batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek. Çığ riskine karşı uyarıldı Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor. Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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