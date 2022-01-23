4 il için çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Muş ve Bitlis çevrelerinin öğle saatleri itibariyle, Van'ın batısının ve Hakkari çevrelerinin gece saatleri itibariyle aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Muş'un akşam, Bitlis çevrelerinin ise gece saatleri itibariyle yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da eksi 1, Hakkari’de eksi 2, Muş ve Bitlis’te eksi 5 derece olması beklenmektedir.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARILDI

Bölgemiz genelinin yüksek kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; eğimli dik yamaçlarda çığ riski, kar savrulmasına bağlı görüş mesafesinde azalma ve kar sürüklenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.